Balıkesir Ocaklar saldırısında kızını kaybeden Sinem Cebeci:

Balıkesir’in Erdek ilçesine bağlı Ocaklar Mahallesi’ndeki bir aile gazinosunda geçen yıl meydana gelen pompalı tüfek saldırısında, 10 yaşındaki kızı Selin Cebeci’yi kaybeden Sinem Cebeci, “Anlatılması mümkün olmayan bir acı. Bir yıldır yüreğimiz kanıyor” dedi.

Balıkesir’in Erdek ilçesine bağlı Ocaklar Mahallesi’ndeki bir aile gazinosunda, geçtiğimiz yıl Ağustos ayında meydana gelen ve üç kişinin yaşamlarını yitirmesine yol açan pompalı tüfek saldırısının ilk duruşması yapıldı. Bandırma Ağır Ceza Mahkemesinde yaklaşık 4,5 saat süren duruşmada tutuklu olarak yargılanan Erdem Turan, Ogün Akgün ve Kader Kan’ın tutukluluklarının sürmesine karar verilirken, ikinci duruşma 11 Eylül 2020’ye ertelendi. Kimlik belirlemelerinin yapılıp, ilk ifadelerin alınarak, bazı tanıkların dinlendiği duruşmada dinlenenler arasında, saldırıda 10 yaşındaki kızı Selin Cebeci’yi kaybederken, kendisi de yaralanan Sinem Cebeci ile eşi Mehmet Solaklar’ı kaybeden Sibel Solaklar da mahkemede yer aldı.

Olayın ilk duruşması öncesinde görüştüğümüz Sinem Cebeci, olay gecesini şöyle anlattı:

“Ocaklar’a, 13 yıl önce gelmiştik. Geçen yıl ikinci gelişimizdi. Katliamın yaşandığı gazinoda sahneye çıkan şarkıcı, bizim kaldığımız otelde kalıyor ve otelin barına geliyordu. Kızım Selin’in, oradan tanıdığı bu şarkıcıyı sahnede dinleme isteğini kıramayarak, gazinoya gittik. Oturmamızın üzerinden henüz 15-20 dakika geçmişti ki, müthiş bir patlama sesi duyduk. Balon patladı sanarak, eşime ‘Ne oldu?’ diye döndüğümde, kızım Selin’i yerde gördüm. Bu arada ben de, boynuma giren bir saçmayla yaralandığımı anladım. Feryatlar içinde yardım istedik. Başta gazinonun sahip ve yöneticileri olmak üzere kimse bize yardım etmedi. Yaralanan kızımı, masanın üzerine yatırdık. Bazı sağlıkçılar, kızımın yaralarına tampon yaptılar. 112 acil servis bile bir saat sonra gelebildi. Kızımızı hastaneye kendi arabamızla götürdük. 6 günlük yaşam mücadelesini ne yazık ki kaybetti.”