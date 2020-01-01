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  4. Balıkesir polisinin yılbaşı mesaisi

Balıkesir polisinin yılbaşı mesaisi

BALIKESİR HABERLERİ  | 01.01.2020 15:55 | Son Güncelleme

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, yılbaşı gecesi 2020’nin ilk saatlerinden itibaren başlayıp sabah hava aydınlanıncaya kadar kontrollere devam etti.

Balıkesir polisinin yılbaşı mesaisi

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, yılbaşı gecesi 2020’nin ilk saatlerinden itibaren başlayıp sabah hava aydınlanıncaya kadar kontrollere devam etti. Polis gece mesaisi sırasında 8 bin 162 kişiye kimlik kontrolü yaparken, farklı suçlardan aranan 14 şüpheli yakalandı.
Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekiplerce yapılan denetimlerde 8 bin 162 kişinin kimlik kontrolleri ve üst aramaları yapıldı. 3 bin 165 araç kontrol edilirken, 9 sürücünün sürücü belgesine alkolden el konuldu. 1 araç ise trafikten men edildi. Yapılan kontrollerde farklı suçlardan arandığı tespit edilen 14 şüpheli gözaltına alındı. Ayrıca 42 şahıs hakkında adli ve idari işlem yapıldı.
Yılbaşı gecesi trafik denetimleri artırıldı.
Kentin çeşitli noktalarında oluşturulan uygulama noktalarında polis ekipleri, trafik uygulaması yaptı. Polis ekipleri, evraklarını kontrol ettikleri sürücüleri alkollü araç kullanmamaları ve trafik kurallarına uymaları konusunda uyardı.
Balıkesir Polisinin yaptığı uygulamalarda; 1 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet ruhsatsız pompalı tabir edilen tüfek, 4 adet kurusıkı tabanca, 12 adet 7,65 tabanca fişeği, 5 adet tüfek fişeği, 60 adet kurusıkı fişeği, 2 adet boş kurusıkı kovanı ele geçirildi.
Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince yılbaşı gecesi uyuşturucu madde ticareti ve kullanımını önlemeye yönelik olarak 7 operasyonda toplam 4 kişi yakalandı, 2 şahıs gözaltına alındı. Polis ekiplerinin yaptığı aramalarda; 77 adet ecstasy hap, 62 adet uyuşturucu hap, 2,94 gr metamfetamin, 102 gram esrar ve 4,01 gram bonzai ele geçirildi. Yakalanan şahıslarla ilgili işlemlerin devam ettiği açıklandı.

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