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Balıkesir-Susurluk arasında çıkan orman yangını korkuttu

BALIKESİR HABERLERİ  | 02.08.2020 16:11 | Son Güncelleme

Balıkesir Orman İşletme Müdürlüğü Karesi İşletme Şefliği sınırları içinde yer alan Kürse-Gökçeören kırsal mahalleleri arasındaki fıstıkçamı ormanında yangın çıktı.

Balıkesir Orman İşletme Müdürlüğü Karesi İşletme Şefliği sınırları içinde yer alan Kürse-Gökçeören kırsal mahalleleri arasındaki fıstıkçamı ormanında yangın çıktı. Tahmini olarak 0,2 hektarlık alanda etkili olan orman yangını, Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri tarafından kontrol altına alındı.
Balıkesir Orman İşletme Müdürlüğü Karesi İşletme Şefliği sınırları içinde çıkan orman yangınına 2 ilk müdahale aracı ve 2 su ikmal aracıyla müdahale edildi. Tamamen kontrol altına alındığı öğrenilen orman yangınında soğutma çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

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