YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Balıkesir
  4. Balıkesir Valiliğinden Bursa’daki cinayete ilişkin açıklama

Balıkesir Valiliğinden Bursa’daki cinayete ilişkin açıklama

BALIKESİR HABERLERİ  | 06.02.2020 15:36 | Son Güncelleme

Balıkesir’de otostop bahanesiyle bindiği otomobili Bursa’ya kaçıran 17 yaşındaki genç, 3 gün boyunca kendisini takip eden araç sahibi tarafından silahla vurularak öldürüldü şeklinde 06.02.2020 günü internet haber sitelerinde çıkan haberlerle ilgili Balıkesir Valiliğinden açıklama yapıldı.Balıkesir Valiliğinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi.

Balıkesir’de otostop bahanesiyle bindiği otomobili Bursa’ya kaçıran 17 yaşındaki genç, 3 gün boyunca kendisini takip eden araç sahibi tarafından silahla vurularak öldürüldü şeklinde 06.02.2020 günü internet haber sitelerinde çıkan haberlerle ilgili Balıkesir Valiliğinden açıklama yapıldı.
Balıkesir Valiliğinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi. "06.02.2020 günü İnternet haber sitelerinde çıkan haberlerle Balıkesir’de görevli polis memuru 17 yaşındaki genci zeytin tarlasında çalınan aracının direksiyonundayken Ruhsatsız tabanca ile ateş ederek öldürdü. Polis ve iki akrabası gözaltına alındı şeklinde çıkan habere istinaden yapılan araştırmalarda; Habere konu olan 45 plaka sayılı aracın Ö. E. adına kayıtlı olduğu ve 03.02.2020 günü Manisa ili Kırkağaç İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından çalıntı kaydının girildiği tespit edilmiştir. Balıkesir’in Susurluk ilçesinde çalıştığı haber edilen polis memuru H. İ. E.’ nin de Bursa’da çalıştığı tespit edilmiştir. Habere konu olan yer ve belirtilen kişinin Balıkesir ile ilgisi yoktur. Kamuoyuna saygı ile duyurulur" açıklaması yapıldı

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
AK Parti'li İl Başkanı istifa etti!AK Parti'li İl Başkanı istifa etti!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Hisarcık’ta yaya kaldırımlarına parke taşı ve bordür döşeme çalışması

Hisarcık’ta yaya kaldırımlarına parke taşı ve bordür döşeme çalışması

(Özel Haber) Bandırma’da depreme dayanıksız okullar yıkılıyor

(Özel Haber) Bandırma’da depreme dayanıksız okullar yıkılıyor

Ekiplerden temizlik çalışması

Ekiplerden temizlik çalışması

Başkan Avcı, “Altıeylül’e dev yatırımlar yapılıyor”

Başkan Avcı, “Altıeylül’e dev yatırımlar yapılıyor”

Doç. Dr. Bülent Şen Avrasya Üniversitesi’nin eğitim kadrosuna katıldı

Doç. Dr. Bülent Şen Avrasya Üniversitesi’nin eğitim kadrosuna katıldı

Temizlik İşleri personelinden örnek davranış

Temizlik İşleri personelinden örnek davranış

Balıkesir Namaz Vakitleri 6 Şubat Perşembe

İmsak
06:41
Sabah
08:05
Öğle
13:27
İkindi
16:14
Akşam
18:40
Yatsı
19:59

Balıkesir Nöbetçi Eczaneler 6 Şubat Perşembe

Elif Eczanesi
Merkez
Kıral Eczanesi
Merkez
Mehmetçik Eczanesi
Merkez
Aysun Eczanesi
Ayvalik
Büyük Eczanesi
Ayvalik
Yeni Erol Eczanesi
Ayvalik
Ardıç Eczanesi
Bandirma
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Balıkesir'de 72 yaşındaki dalgıç yeni botuyla açıldığı denizde boğuldu

Balıkesir'de 72 yaşındaki dalgıç yeni botuyla açıldığı denizde boğuldu

Vali Yazıcı Japonya Başkonsolosunu ağırladı

Vali Yazıcı Japonya Başkonsolosunu ağırladı

Otobüslerde antibakteriyel temizlik

Otobüslerde antibakteriyel temizlik

Binlerce yıllık tarih yağmurla gün yüzüne çıktı!

Binlerce yıllık tarih yağmurla gün yüzüne çıktı!

Tehlikeli kavşakta çözüm arayışı

Tehlikeli kavşakta çözüm arayışı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.