YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Balıkesir
  4. Balıkesir Valiliğinden nitelikli dolandırıcılık uyarısı

Balıkesir Valiliğinden nitelikli dolandırıcılık uyarısı

BALIKESİR HABERLERİ  | 04.03.2020 17:39 | Son Güncelleme

Balıkesir Valiliği, son zamanlarda bazı kötü niyetli şahısların iş adamları ve hayırsever vatandaşları valilik adını kullanarak aradığını duyurdu.Balıkesir Valiliğinden yapılan açıklamada, "Bazı şahısların, iş adamları ve hayırseverleri vali adına aradıklarını söyleyerek, çeşitli gerekçelerle para yardımı talebinde bulundukları ve bu şekilde dolandırıcılık yapmaya çalıştıkları valiliğimize gelen bilgilerden anlaşılmıştır" denildi.Açıklamada şu ifadelere yer verildi.

Balıkesir Valiliği, son zamanlarda bazı kötü niyetli şahısların iş adamları ve hayırsever vatandaşları valilik adını kullanarak aradığını duyurdu.
Balıkesir Valiliğinden yapılan açıklamada, "Bazı şahısların, iş adamları ve hayırseverleri vali adına aradıklarını söyleyerek, çeşitli gerekçelerle para yardımı talebinde bulundukları ve bu şekilde dolandırıcılık yapmaya çalıştıkları valiliğimize gelen bilgilerden anlaşılmıştır" denildi.
Açıklamada şu ifadelere yer verildi. "İletişim yoluyla dolandırıcılık suçunu işleyen kişiler; telefon ile aramış oldukları vatandaşlara, kendilerini özellikle polis, savcı, banka görevlisi, sigorta yetkilisi gibi sıfatlar ile tanıtarak; ’terör örgütü veya bir suç şebekesi tarafından banka hesabının boşaltılacağı, terör örgütü veya suç şebekesi tarafından telefon hattının kullanıldığı, bir olayda suçlu olarak isminin geçtiği, şüphelilerin tespiti ve yakalanması amacıyla soruşturma başlatıldığı, gizli bir operasyon yürütüldüğü, deşifre edilmesi durumunda gözaltına alınacağı’ gibi senaryolarla; tehdit, korku ve panik hali oluşturup kazanç sağlamaktadırlar. Kendisini çaresiz hisseden vatandaşlarımızın, para ve altın gibi maddi varlıklarını dolandırıcı şahıslara elden vererek veya banka aracılığı ile göndererek, telafisi zor maddi-manevi mağduriyet yaşadıkları bilinmektedir. Vatandaşlarımızın mağdur olmaması için aşağıdaki hususlara dikkat etmesi gerekmektedir. Kurumsal kimliğinden ve güvenliğinden emin olunmayan telefon görüşmelerinde kimlik numarası, adres bilgisi, banka hesabı ve kredi kartı bilgilerinin kesinlikle paylaşılmaması, polis, jandarma, cumhuriyet savcısı veya herhangi bir kamu personelinin, hiçbir şekilde vatandaşlardan elden ziynet eşyası, para teslimi veya havale-EFT yapılmasını talep etmeyeceğinin bilinmesini, telefon görüşmeleri esnasında arka plandan gelen telsiz seslerine veya benzeri senaryolara itibar edilmemesini, vatandaşların böyle bir durumla karşılaşmaları halinde, vakit geçirmeden 112 Acil Çağrı Merkezini aramaları ya da en yakın kolluk birimlerine müracaat etmeleri gerekir".

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Kahve içenler dikkat! Bedeninizde bu belirtiler varsa...Kahve içenler dikkat! Bedeninizde bu belirtiler varsa...
AK Parti'li İl Başkanı istifa etti!AK Parti'li İl Başkanı istifa etti!

En Çok Okunan Yerel Haberler

Kırıkkale’de şehit isimleri cadde ve sokaklarda yaşatılacak

Kırıkkale’de şehit isimleri cadde ve sokaklarda yaşatılacak

Isparta’da 27 operasyonda 35 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı

Isparta’da 27 operasyonda 35 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı

Bilecik’te şehitler için mevlit okutuldu

Bilecik’te şehitler için mevlit okutuldu

Gürbulak şehidinin ateşi Mersin’e düştü

Gürbulak şehidinin ateşi Mersin’e düştü

Başkan Bozkurt talepleri yerinde dinliyor

Başkan Bozkurt talepleri yerinde dinliyor

Başkan Işık, Macaristan’da

Başkan Işık, Macaristan’da

Balıkesir Namaz Vakitleri 4 Mart Çarşamba

İmsak
06:08
Sabah
07:30
Öğle
13:25
İkindi
16:36
Akşam
19:10
Yatsı
20:28

Balıkesir Nöbetçi Eczaneler 4 Mart Çarşamba

Cankorur Eczanesi
Merkez
Tiritoğlu Eczanesi
Merkez
Yonca Eczanesi
Merkez
Aslı Eczanesi
Ayvalik
Meydan Eczanesi
Ayvalik
Yeni Erol Eczanesi
Ayvalik
Onur Eczanesi
Bandirma
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Erdek’te çöpler toplanmıyor, sokaklar kokmaya başladı

Erdek’te çöpler toplanmıyor, sokaklar kokmaya başladı

Öğrencilere atkı ve bere dağıtıldı

Öğrencilere atkı ve bere dağıtıldı

Burhaniyeli genç 4 aydır süren hayatta kalma savaşını kaybetti

Burhaniyeli genç 4 aydır süren hayatta kalma savaşını kaybetti

Yeni müdür yardımcısı görevine başladı

Yeni müdür yardımcısı görevine başladı

Şofben patladı, ev savaş alanına döndü

Şofben patladı, ev savaş alanına döndü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.