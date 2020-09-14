YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Balıkesir
  4. Balıkesir ve Bandırma’da 7 kişiye uyuşturucu operasyonu

Balıkesir ve Bandırma’da 7 kişiye uyuşturucu operasyonu

BALIKESİR HABERLERİ  | 14.09.2020 12:11 | Son Güncelleme

Balıkesir polisi il merkezi ve Bandırma’da yaptıkları uyuşturucu operasyonlarında 7 uyuşturucu şüphelisi yakalanırken, çok çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince İl Merkezinde yapılan 4 ayrı çalışmada 6 şüpheli şahıs yakalanırken, yapılan aramalarda; 44,35 gram esrar maddesi, 2 adet ecstasy hap, 2 gram metamfetamin maddesi, 2 adet sentetik ecza hap, 4 adet hint keneviri bitkisi, 1 adet Payp olarak tabir edilen uyuşturucu madde içiminde kullanılan aparat ele geçirildi.Öte yandan, Bandırma İlçesinde yapılan çalışmada 1 şüpheli şahıs yakalanırken, şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Balıkesir polisi il merkezi ve Bandırma’da yaptıkları uyuşturucu operasyonlarında 7 uyuşturucu şüphelisi yakalanırken, çok çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.
Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince İl Merkezinde yapılan 4 ayrı çalışmada 6 şüpheli şahıs yakalanırken, yapılan aramalarda; 44,35 gram esrar maddesi, 2 adet ecstasy hap, 2 gram metamfetamin maddesi, 2 adet sentetik ecza hap, 4 adet hint keneviri bitkisi, 1 adet Payp olarak tabir edilen uyuşturucu madde içiminde kullanılan aparat ele geçirildi.
Öte yandan, Bandırma İlçesinde yapılan çalışmada 1 şüpheli şahıs yakalanırken, şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Yapılan aramalarda; 5,35 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Karnı bile çıkmamıştı! İşte bebeğinin ilk görüntüsü Karnı bile çıkmamıştı! İşte bebeğinin ilk görüntüsü
Tek tek kontrol edip öyle alıyorlar!Tek tek kontrol edip öyle alıyorlar!
1/
En Çok Okunan Yerel Haberler
Göztepe, Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarına başladı
Göztepe, Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarına başladı
Ağır yaralanan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti
Ağır yaralanan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti
Tarsus MHP’de Mehmet Çelik başkan oldu
Tarsus MHP’de Mehmet Çelik başkan oldu
Aydın'da kayınbirader enişte kavgası: 2 yaralı
Aydın'da kayınbirader enişte kavgası: 2 yaralı
Trabzon'da kentsel dönüşüm kapsamındaki 2,3 hektarlık alanın ihalesi yapıldı
Trabzon'da kentsel dönüşüm kapsamındaki 2,3 hektarlık alanın ihalesi yapıldı
Fatih Kızılay, Elazığ Karakoçan FK’ya transfer oldu
Fatih Kızılay, Elazığ Karakoçan FK’ya transfer oldu

Balıkesir Namaz Vakitleri 14 Eylül Pazartesi

İmsak
05:17
Sabah
06:42
Öğle
13:09
İkindi
16:40
Akşam
19:26
Yatsı
20:46

Balıkesir Nöbetçi Eczaneler14 Eylül Pazartesi

Deva Eczanesi
Merkez
Kumcu Eczanesi
Merkez
Mehmetçik Eczanesi
Merkez
Akın Eczanesi
Ayvalik
Hayat Eczanesi
Ayvalik
Yaşar Eczanesi
Ayvalik
Yalçıner Eczanesi
Bandirma
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
TOKİ tarafından yapılan konutlar satışa sunuldu
TOKİ tarafından yapılan konutlar satışa sunuldu
En çok tercih edilen tıraş makineleri
En çok tercih edilen tıraş makineleri
Erdek çevre yolu turizme katkı sağlayacak
Erdek çevre yolu turizme katkı sağlayacak
Burhaniye’de Köylü Kadınlar Çeyiz Hazırlıyor
Burhaniye’de Köylü Kadınlar Çeyiz Hazırlıyor
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.