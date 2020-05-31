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Balıkesir'de 20 metrelik çukurda define arayan 3 şüpheli yakalandı

BALIKESİR HABERLERİ  | 31.05.2020 18:59 | Son Güncelleme

Balıkesir'de 20 metrelik çukurda define arayan 3 şüpheli yakalandı

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Manyas ilçesinde define aramak amacıyla kazı yapan 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, A.K. (56), M.D. (42) ve S.V'nin (53) Eskimanyas Mahallesi'ndeki ormanlık alanda izinsiz kazı yapacağı bilgisine ulaştı.

Bölgeye giden ekipler, bu kişileri yaklaşık 20 metre derinliğindeki çukurda suçüstü yakaladı.

Olay yerinde yapılan incelemede 2 kırıcı delici, 3 jeneratör, kürek, 2 el arabası, metal başlıklı 9 arama çubuğu, 3 keser, 2 el testeresi, yakınlaştırma gözlüğü, gaz maskesi ve filtresi, 5 litre benzin, 15 metre halat, 4 ampul, kar maskesi, el feneri ve 55 metre kablo ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlılar, İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.

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