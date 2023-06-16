Balıkesir’de 201 bin öğrenci yaz tatiline girdi

Öğrencilerin karne heyecanına bu yıl Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Nazif Yılmaz da ortak oldu.

Altıeylül ilçesine bağlı Balıklı Kırsal Mahallesi’nde düzenlenen karne dağıtım töreninde ilkokul ve ortaokul öğrencileri karne heyecanı yaşadı. Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Nazif Yılmaz ve Vali Hasan Şıldak öğrencilere karnelerini dağıtarak iyi bir tatil geçirmelerini diledi. Bakan Yardımcısı Yılmaz öğrencilere yaz tatili boyunca anne ve babalarına yardım etmeleri koşunda tavsiyelerde bulunarak, dijital mecradan uzak bir tatil temennisinde bulundu.

Balıklı ilkokul ve ortaokulunda düzenlenen karne dağıtımına Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Nazif Yılmaz, Vali Hasan Şıldak, Altıeylül Kaymakamı Turgay Hakan Bilgin, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Birol Şahin, Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı, İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tatlı ile öğrenci velileri katıldı.

“DİJİTAL ORTAMDA DEĞİM SOSYAL ORTAMDA OYUNLAR OYNAYIN”

Karne dağıtımı sonrasında değerlendirmelerde bulunan Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Nazif Yılmaz, “2022-2023 eğitim öğretim yılında karne gününde Balıkesir Altıeylül ilçesi Balıklı Mahallesi’nde çocuklarımızın karne heyecanını velilerimiz ve valimizle birlikte yaşadık. Karne günleri hem çocuklarımızın bir yılı görmeleri için önemli bir gündü hem de yaz tatili heyecanını yaşadıkları bir gündü. Ben onlara şunu söyledim; anneleriniz, velileriniz şimdi karne heyecanını yaşamak için sizin yanınıza geldi, sizin bu güzel gününüzde sizinle birlikte oldular. Onlar zaten hayat boyu hep sizi yetiştirmek için öğretmenlerinizle birlikte çaba sarf ediyor. Öyleyse biz de yaz tatilinde annelerinizin, babalarınızın yanında olun, onlarla yardımcı olun. Arkadaşlarınızla dijital mecralarda değil, sosyal medyada değil tam aksine sosyal ortamda oyunlar oynayın, birlikte kıra, bayıra çıkın dedim. Dolayısıyla bu mesajları vermiş olduk. Sayın bakanımız Yusuf Tekin’in selamlarını ilimizdeki çocuklara ve velilere iletmiş olduk. Valimize, öğretmenlerimize, il müdürümüze, kaymakamlarımıza, belediye başkanlarımıza, muhtarlarımıza, burada emeği geçen bütün velilerimize çok teşekkür ediyoruz. Güzel ve mutlu bir yaz tatilini çocuklarımız için temenni ediyoruz” diye konuştu.

“BİRİNCİ ÖNCELİĞİMİZ EĞİTİM”

İl genelinde bin 28 okulda 201 binden fazla öğrencinin karne heyecanı yaşadığına değinen Vali Hasan Şıldak ise yaptığı değerlendirmede, “Eğitim-öğretim yılımızın sona erdiği bugün Milli Eğitim Bakan Yardımcımız Nazif Yılmaz Beyefendi ile birlikte Altıeylül ilçemize bağlı Balıklı Mahallemizdeki ilkokul ve ortaokulumuzda karne dağıtımlarını gerçekleştirdik. Öğretmenlerimizle bir araya geldik. İlimiz genelinde bin 28 okulumuzda 17 binin üzerinde öğretmenimiz, 201 binin üzerinde öğrencimizin eğitim faaliyetini sürdürdüğü 2022-2023 eğitim öğretim yılı son derece verimli şartlarda başarılı bir şekilde sona erdi. Milli Eğitim Bakanlığımızın sağladığı imkanalar, özellikle eğitim yatırımları noktasındaki içinde bulunduğumuz yıl Balıkesir’in yakaladığı seviye bir hayli yüksek. Sadece bir rakam vererek bunu ifade etmek isterim; şu anda ilimiz genelinde devam eden okul yapımı sayımız 59. Bu oldukça yüksek bir sayıdır. Tamamlanan ve proje aşamasında olanları da düşündüğümüzde ilimizin adeta okul şantiyeleriyle dolu bir inşaat alanı görüntüsünde olduğunu söyleyebiliriz. Eğitimi birinci öncelik olarak yürüttüğümüz bütün yaklaşımlarımız içerisinde en başa koyuyoruz ve eğitimle ilgili yerelde uyguladığımız Başarıyı İzleme Geliştirme Projesiyle de bütün takiplerimizi, bu alana desteklerimizi, ilimizdeki bütün kurumlarımız ve yerel yönetimlerimizin desteğiyle sürdürüyoruz. Milli Eğitim Bakanlığımızın genel stratejisi ve politikaları doğrultusunda en iyisini ortaya koyup en başarılı sonuçları almak için gayret içerisinde çalışıyoruz. Bütün eğitim kadromuza ben de şükranlarımı sunuyorum. Eğitimcilerimize, öğretmenlerimize ve sevgili öğrencilerimize iyi tatiller diliyorum” ifadelerini kullandı.

