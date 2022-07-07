YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Balıkesir
  4. Balıkesir'de bariyere çarpan otomobildeki bir kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Balıkesir'de bariyere çarpan otomobildeki bir kişi öldü, 3 kişi yaralandı

07.07.2022 13:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Balıkesir'de bariyere çarpan otomobildeki bir kişi öldü, 3 kişi yaralandı

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'de meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaşamını yitirdi, biri bebek 3 kişi yaralandı.

İzmir yönüne seyreden Berke Gök (33) idaresindeki 34 RH 8223 plakalı otomobil, İstanbul-İzmir Otoyolu'nda Karesi ilçesi Rüzgar Gülleri mevkisinde kontrolden çıkarak yol kenarındaki bariyere çarptıktan sonra şarampole devrildi.

Durumun bildirilmesi üzerine kaza yerine itfaiye, polis, jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekipler, otomobilde bulunan Hikmet Neriman Tunca'nın (74) yaşamını yitirdiğini belirledi.

Kazada yaralanan sürücü ile Fatma Merve Gök (33) ve Kuzey Gök (1) ise çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Balıkesir'de binanın altıncı katından düşen 2 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdiBalıkesir'de binanın altıncı katından düşen 2 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi
Terör örgütü propagandası iddiasıyla aranan zanlı otobüste yakalandıTerör örgütü propagandası iddiasıyla aranan zanlı otobüste yakalandı
Fatih Karagümrük, yeni sezon hazırlıklarına Topuk Yaylası'nda devam ediyorFatih Karagümrük, yeni sezon hazırlıklarına Topuk Yaylası'nda devam ediyor
Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Balıkesir

Balıkesir Namaz Vakitleri 7 Temmuz Perşembe

İmsak
03:49
Sabah
05:41
Öğle
13:18
İkindi
17:15
Akşam
20:46
Yatsı
22:30

Balıkesir Nöbetçi Eczaneler 7 Temmuz Perşembe

Kemal Kıymaz Eczanesi
Altieylul
Kesen Eczanesi
Altieylul
Acar Eczanesi
Karesi
Huzur Eczanesi
Karesi
Tayanç Eczanesi
Ayvalik
Acungan Eczanesi
Bandirma
Vitamin Eczanesi
Bandirma
Tümünü Göster
Balıkesir ECZANELER
Balıkesir ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Bir dönem Doktorlar'da yer aldı! Sert ifadeleri dikkat çekti

Bir dönem Doktorlar'da yer aldı! Sert ifadeleri dikkat çekti

Hem libidoyu düşürüyor hem de... Ölümcül risk

Hem libidoyu düşürüyor hem de... Ölümcül risk

Tatilinizden aldığınız keyfi maksimum hâle getirecek ürün önerileri

Tatilinizden aldığınız keyfi maksimum hâle getirecek ürün önerileri

Restoranda cinsel ilişkiye girdiler! Bıraktıkları detay...

Restoranda cinsel ilişkiye girdiler! Bıraktıkları detay...

Doğru gördüğün yoldan sapma! Kafanı karıştırmak isteyenler var

Doğru gördüğün yoldan sapma! Kafanı karıştırmak isteyenler var

"Hem bütçeme uysun hem kullanışlı olsun" diyenlere uygun vantilatör önerileri

"Hem bütçeme uysun hem kullanışlı olsun" diyenlere uygun vantilatör önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.