Balıkesir'de bariyere çarpan otomobildeki bir kişi öldü, 3 kişi yaralandı

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'de meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaşamını yitirdi, biri bebek 3 kişi yaralandı.

İzmir yönüne seyreden Berke Gök (33) idaresindeki 34 RH 8223 plakalı otomobil, İstanbul-İzmir Otoyolu'nda Karesi ilçesi Rüzgar Gülleri mevkisinde kontrolden çıkarak yol kenarındaki bariyere çarptıktan sonra şarampole devrildi.

Durumun bildirilmesi üzerine kaza yerine itfaiye, polis, jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekipler, otomobilde bulunan Hikmet Neriman Tunca'nın (74) yaşamını yitirdiğini belirledi.

Kazada yaralanan sürücü ile Fatma Merve Gök (33) ve Kuzey Gök (1) ise çevredeki hastanelere kaldırıldı.



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