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Balıkesir’de camilerde korona tedbiri

BALIKESİR HABERLERİ  | 04.12.2020 14:39 | Son Güncelleme

Balıkesir’de cuma namazını kılmak için Zağnos Paşa Camisi’ne gelen vatandaşlar görevlilerin yardımıyla cami içinde yer buldu.

Balıkesir’de cuma namazını kılmak için Zağnos Paşa Camisi’ne gelen vatandaşlar görevlilerin yardımıyla cami içinde yer buldu. Pandemi nedeniyle 380 kişinin cami içine alındığı cuma namazını bazı vatandaşlar dışarıda kıldı.
Cuma namazı ibadetini yerine getirmek isteyen cemaat kurallara uygun olarak camilere alındı. Balıkesir’in Tarihi Zağnos Paşa Camisi’nde de cuma namazı öncesinde cemaat cami içerisine maskeli olarak alınarak mesafe kuralına uygun olarak görevliler tarafından yerleştirildi. Cami kapasitesinin 380 kişi olarak belirlenmesi nedeniyle bazı vatandaşlar cuma namazını cami çevresinde kıldı.

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Balıkesir Namaz Vakitleri 4 Aralık Cuma

İmsak
06:37
Sabah
08:06
Öğle
13:04
İkindi
15:30
Akşam
17:51
Yatsı
19:15

Balıkesir Nöbetçi Eczaneler 4 Aralık Cuma

Bacakoğlu Eczanesi
Merkez
Palabıyık Eczanesi
Merkez
Selin Küçük Eczanesi
Merkez
Aslı Eczanesi
Ayvalik
Ayvalık Eczanesi
Ayvalik
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Ayvalik
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