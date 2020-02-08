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Balıkesir’de denizde fırtına, dağlarda ise kar var

BALIKESİR HABERLERİ  | 08.02.2020 15:20 | Son Güncelleme

Hava sıcaklıklarının bölge genelinde düşmesi ile birlikte Erdek ve Kapıdağ’ın yüksek kesimlerine kar yağdı.

Hava sıcaklıklarının bölge genelinde düşmesi ile birlikte Erdek ve Kapıdağ’ın yüksek kesimlerine kar yağdı. Kar yağışı Erdek’in yanı sıra Kepsut, Sındırgı da etkili oldu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün bölgemize yönelik, günler öncesinden yaptığı kar yağışı uyarısı, Erdek ilçesinin yüksek kesimlerinin beyaza bürünmesiyle gerçekleşti. Dün gece yarısından sonra Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve kar yağışlı hava etkisini gösterirken, ilçe merkezinde karla karışık yağmur, yüksek kesimlere ise kar yağdı. Erdek’te dün gece yarısında sonra başlayan kar yağışı nedeniyle sabah saatlerinde ulaşımda aksamalara neden olduğu öğrenildi. Kar yağışı Balıkesir merkez, Sındırgı ve Kepsut’ya etkili oldu. Uzun seneler sonrası Balıkesir merkeze yağan kar çocukları sevindirirken, bazı aileler çocukları ile birlikte kardan adam yaptılar.
Aralıklarla süren kar bugün de kendini gösterecek ve Pazar günü etkisini kaybedecek. Bu arada devam eden fırtına nedeniyle denizde metrelerce yükseklikte oluşan dev dalgalar sahilde bağlı teknelere zorlu anlar yaşatırken, denizle ulaşım seferlerinde aksamalara neden oluyor.

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Öğle
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İkindi
16:16
Akşam
18:42
Yatsı
20:01

Balıkesir Nöbetçi Eczaneler 8 Şubat Cumartesi

Acar Eczanesi
Merkez
Öztuzcu Eczanesi
Merkez
Sıhhat Eczanesi
Merkez
Aslı Eczanesi
Ayvalik
Deniz Eczanesi
Ayvalik
Güler Eczanesi
Ayvalik
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