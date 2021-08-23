YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Balıkesir
  4. Balıkesir'de düğün sonrası ikram edilen yemekten zehirlenen 33 kişi hastaneye kaldırıldı

Balıkesir'de düğün sonrası ikram edilen yemekten zehirlenen 33 kişi hastaneye kaldırıldı

23.08.2021 03:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Balıkesir'de düğün sonrası ikram edilen yemekten zehirlenen 33 kişi hastaneye kaldırıldı

Balıkesir'de düğün sonrası ikram edilen yemekten zehirlenen 33 kişi hastaneye kaldırıldı

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Sındığı ilçesinde düğün sonrası ikram edilen yemekten zehirlendikleri düşünülen 33 kişi tedavi altına alındı.

Ahmet M, oğlu Murat K'nin düğününün ardından Camikebir Mahallesi'nde evlerine gelen davetlilere pilav, ayran, tatlı ve su ikram etti.

Evlerine dönen davetlilerden 33'ü daha sonra mide bulantısı şikayetiyle Sındığı Devlet Hastanesi'ne müracaat etti.

Hastalar ilk müdahalenin ardından müşahede altına alındı.

Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş, hastaları ziyaret ederek geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Gıda Tarım ve Hayvancılık ilçe Müdürlüğü yetkilileri söz konusu yemeklerden numune aldı.

Balıkesir'de düğün sonrası yemekten zehirlenen 33 kişi hastaneye kaldırıldı

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Alarm çanları çalıyor: 50 metreyi aştı!Alarm çanları çalıyor: 50 metreyi aştı!
Böyle gizlenmişler! Gerçeği ihbar ortaya çıkardıBöyle gizlenmişler! Gerçeği ihbar ortaya çıkardı
Bandırmaspor sezon iddialı başlayacakBandırmaspor sezon iddialı başlayacak
Anahtar Kelimeler:
Balıkesir

Balıkesir Namaz Vakitleri 23 Ağustos Pazartesi

İmsak
04:50
Sabah
06:21
Öğle
13:16
İkindi
17:00
Akşam
20:01
Yatsı
21:26

Balıkesir Nöbetçi Eczaneler23 Ağustos Pazartesi

Buse Eczanesi
Merkez
Gökben Eczanesi
Merkez
Kemal Kıymaz Eczanesi
Merkez
Yorgun Eczanesi
Ayvalik
Havacılar Eczanesi
Bandirma
Nurgün Eczanesi
Bandirma
Ege Eczanesi
Bigadic
Tümünü Göster
Balıkesir ECZANELER
Balıkesir ATM’LER

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Ardahan'da jandarma farkındalık oluşturmak için gönüllülerle mesire alanında temizlik yaptı

Ardahan'da jandarma farkındalık oluşturmak için gönüllülerle mesire alanında temizlik yaptı

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Hatayspor, Galatasaray maçının hazırlıklarını sürdürdü

Hatayspor, Galatasaray maçının hazırlıklarını sürdürdü

İçişleri Bakanlığı, 81 il valiliğine, "Bazı Faaliyetler İçin PCR Testi Zorunluluğu" konulu genelge gönderdi

İçişleri Bakanlığı, 81 il valiliğine, "Bazı Faaliyetler İçin PCR Testi Zorunluluğu" konulu genelge gönderdi

Hatayspor, Faslı futbolcu El Kaabi'yi renklerine bağladı

Hatayspor, Faslı futbolcu El Kaabi'yi renklerine bağladı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.