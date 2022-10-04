YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Balıkesir
  4. Balıkesir'de düzenlenen operasyonda 95 parça tarihi eser ele geçirildi

Balıkesir'de düzenlenen operasyonda 95 parça tarihi eser ele geçirildi

04.10.2022 15:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Balıkesir'de düzenlenen operasyonda 95 parça tarihi eser ele geçirildi

Balıkesir'de düzenlenen operasyonda 95 parça tarihi eser ele geçirildi

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Bandırma ilçesinde düzenlenen operasyonda 95 parça tarihi eser ele geçirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Bandırma Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, kentteki bir kişinin tarihi eser kaçakçılığı yaptığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Şüphelinin adresine operasyon düzenleyen ekipler, yaptıkları aramalarda, 49 para, 16 metal obje, 13 sikke, 7 yüzük, 4 taş obje, 3 tablo, 2 kemer, 1 madalyon ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldığı öğrenildi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum Balıkesir'de konuştu:Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum Balıkesir'de konuştu:
Sakarya'da 14 yaşındaki kızın kaçırılmasına ilişkin 1'i kadın 3 şüpheli tutuklandıSakarya'da 14 yaşındaki kızın kaçırılmasına ilişkin 1'i kadın 3 şüpheli tutuklandı
GÜNCELLEME - Müzisyen Onur Şener'in öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan 5 zanlıdan 3'ü tutuklandıGÜNCELLEME - Müzisyen Onur Şener'in öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan 5 zanlıdan 3'ü tutuklandı
Anahtar Kelimeler:
Gözaltı Şüpheli Balıkesir tarihi eser

Balıkesir Namaz Vakitleri 4 Ekim Salı

İmsak
05:38
Sabah
07:00
Öğle
13:02
İkindi
16:18
Akşam
18:55
Yatsı
20:12

Balıkesir Nöbetçi Eczaneler 4 Ekim Salı

Denizler Eczanesi
Altieylul
Mavi Eczanesi
Altieylul
Kepsutlu Eczanesi
Karesi
Kıral Eczanesi
Karesi
Kılıç Eczanesi
Ayvalik
Şifa Eczanesi
Bandirma
Yeni Özyurtlu Eczanesi
Bandirma
Tümünü Göster
Balıkesir ECZANELER
Balıkesir ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Erkek arkadaşının aslında kadın olduğunu öğrendi

Erkek arkadaşının aslında kadın olduğunu öğrendi

İhanetini 'hoparlörü' ortaya çıkardı! Bakın nasıl oldu

İhanetini 'hoparlörü' ortaya çıkardı! Bakın nasıl oldu

Viral oldu! TikTok kullanıcıları bunu konuşuyor... O sorunu anında çözüyor

Viral oldu! TikTok kullanıcıları bunu konuşuyor... O sorunu anında çözüyor

Sık sık yemek için bir neden daha: Öyle bir faydası var ki...

Sık sık yemek için bir neden daha: Öyle bir faydası var ki...

Çırılçıplak soyup taşladılar, sonra da penisini kopardılar!

Çırılçıplak soyup taşladılar, sonra da penisini kopardılar!

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.