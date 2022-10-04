Balıkesir'de düzenlenen operasyonda 95 parça tarihi eser ele geçirildi

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Bandırma ilçesinde düzenlenen operasyonda 95 parça tarihi eser ele geçirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Bandırma Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, kentteki bir kişinin tarihi eser kaçakçılığı yaptığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Şüphelinin adresine operasyon düzenleyen ekipler, yaptıkları aramalarda, 49 para, 16 metal obje, 13 sikke, 7 yüzük, 4 taş obje, 3 tablo, 2 kemer, 1 madalyon ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldığı öğrenildi.

