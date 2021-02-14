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Balıkesir’de eğitim bir gün ertelendi

14.02.2021 16:53 | Son Güncelleme:
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Balıkesir’de eğitim bir gün ertelendi

Balıkesir’de etkili olan kar yağışı nedeniyle yarın başlayacak yüz yüze eğitim Salı gününe ertelendi.Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, yarın başlanması planlanan yüz yüze eğitimin, kent genelinde etkili olan kar yağışı nedeniyle bir gün süreyle ertelendiğini açıkladı.

Balıkesir’de etkili olan kar yağışı nedeniyle yarın başlayacak yüz yüze eğitim Salı gününe ertelendi.
Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, yarın başlanması planlanan yüz yüze eğitimin, kent genelinde etkili olan kar yağışı nedeniyle bir gün süreyle ertelendiğini açıkladı. Şıldak, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, kar yağışının devam etmesi ve ulaşımda aksamalar oluşabileceği ihtimali üzerine yarın başlaması planlanan resmi ve özel anaokulu, ilkokul ve ortaokulların eğitim faaliyetlerinin bir gün süreyle ertelendiğini bildirdi. Bu okullarda yüz yüze eğitimin 16 Şubat Salı günü başlayacağını belirten Vali Şıldak, "Ayrıca hamile, engelli ve kronik rahatsızlığı bulunan kamu personelimiz bir gün süreyle idari izinli sayılacaktır. Bütün öğrencilerimize sağlık ve başarı diliyorum" ifadelerini kullandı.

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