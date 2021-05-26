Balıkesir'de engelli kadını gasbeden zanlılar tutuklandı

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'de engelli ve yaşlı kadını darbederek kolundaki bilezikleri gasbettiği ileri sürülen 2 kişi tutuklandı.
Bandırma ilçesinde evine girdikleri Münire Şengül'ü (68) darpedip 2 bileziğini alıp kaçan ve daha sonra Yalova'da polis ekiplerince yakalanan F.E. (19) ve A.T'nin (20) emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Zanlı F.E. (19) ve A.T (20), iki gün önce Bandırma'da yaşayan Münire Şengül'ün (68) boğazına ip geçirerek bileğindeki 2 altın bileziği çalarak kaçmıştı. Yalova Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kocaeli'ye döndükleri tahmin edilen zanlıları Yalova'dan geçtikleri sırada yakalamış, Şengül'e ait olduğu tahmin edilen bilezikler de ele geçirilmişti.
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