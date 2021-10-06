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Balıkesir'de hastanın karnından 8 kilogram kitle çıkarıldı

06.10.2021 14:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Balıkesir'de hastanın karnından 8 kilogram kitle çıkarıldı

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Bandırma ilçesinde hastaneye başvuran kadın, karnından 8 kilogram ağırlığındaki kitlenin çıkarılmasıyla sağlığına kavuştu.

Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesine gelen 55 yaşındaki G.C, yaklaşık 3 yıldır karnında şişlik şikayeti olduğunu, korktuğu için tedavisini ertelediğini söyledi.

Bunun üzerine hastanın tetkiklerinde, karnını kaplayan 50 santimetre boyunda kitle tespit edildi.

Kadın hastalıkları ve doğum uzmanları Doç. Dr. Yakup Baykuş, Doç. Dr. Rulin Deniz ve Opr. Dr. Alihan Tığlı'dan oluşan ekip, hastayı ameliyata aldı. G.C, başarılı bir operasyonla kitleden kurtarıldı.

Ameliyatla ilgili bilgi veren Doç. Dr. Yakup Baykuş, 8 kilogram ağırlığındaki kitleyi alarak hastayı taburcu ettiklerini bildirdi.

Kadının sağlık durumunun iyi olduğunu belirten Baykuş, "Bu vesile ile pandemi boyunca, bu zor süreçte hastalarımızı şifaya kavuşturmak ve ayrıca imkanlar dahilinde daha kaliteli sağlık hizmeti sunabilmek için her zaman ve her konuda bizlere desteklerini esirgemeyen başta Hastane Başhekimimiz Dr. Öğr. Üyesi Muzaffer Şenveli olmak üzere tüm yöneticilerimize, ameliyathanemizde ve kliniğimizde görevli tüm sağlık çalışanlarımıza çok teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

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