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Balıkesir’de jandarma 20 aranan şahsı yakaladı

BALIKESİR HABERLERİ  | 17.06.2020 22:10 | Son Güncelleme

Balıkesir’de jandarma ekipleri il genelinde ’Huzur ve Güven’ uygulaması yaptı.

Balıkesir’de jandarma 20 aranan şahsı yakaladı

Balıkesir’de jandarma ekipleri il genelinde ’Huzur ve Güven’ uygulaması yaptı. Uygulamaya 91 ekip, 3 dedektör köpek ve 323 personel katılırken, uygulamada 20 aranan şahıs yakalandı.
Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince; emniyet ve asayiş ile kamu güvenliğinin sağlanması, kişi hak ve hürriyetlerinin korunması, suç işlenmesinin önlenmesi, uyuşturucu dahil her türlü kaçakçılığa engel olunması, genel sağlık ve genel ahlakın korunması, aranan şahısların ve araçların yakalanması ve varsa suç delillerinin ele geçirilmesi maksadıyla; 91 ekip, 3 dedektör köpek ve 323 personelin katılımı ile aranan şahıslara yönelik icra edilen ’Huzur ve Güven’ uygulaması kapsamında; 36 ikamette arama yapılırken, 3 bin 263 kişi şahıs sorgulandı ve yapılan sorgulamalarda çeşitli suçlardan arama kaydı bulunan 20 şahıs yakalanmış, 2 şahıs gözaltına alındı. Jandarma ayrıca 3 kayıp şahıs buldu. Ekipler 5 şahsa bin 345 TL idari para cezası uyguladı. Jandarma ekipleri uygulamada şahıs ve araçlarda yaptıkları aramalarda 3 adet av tüfeği, 1 adet tabanca ve 111 adet mermi ele geçirdi.

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