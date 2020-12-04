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Balıkesir’de jandarma yasadışı 53 siteye erişimi engelletti

BALIKESİR HABERLERİ  | 04.12.2020 18:36 | Son Güncelleme

Balıkesir’de jandarma ekipleri siber suçlara giren yasadışı bahis ve müstehcen yayın yapan 53 siteye erişimin engellenmesini sağladı.Balıkesir İl Jandarma Komutanlığınca, Siber Suçlar kapsamında Türkiye’den erişim sağlanabilen ve yasadışı yayın yapan internet sitelerine yönelik son 2 aylık dönemde icra edilen açık kaynak araştırma faaliyetleri neticesinde, 34 Yasadışı Bahis, 19 Müstehcen İçerikli Yayın olmak üzere toplamda 53 internet sitesinin herhangi bir özel ağ kullanmadan, herkesin erişebileceği şekilde 5651 Sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkındaki Kanuna muhalefet oluşturduğu tespit ederek, erişimin engellenmesi sağladı.

Balıkesir’de jandarma ekipleri siber suçlara giren yasadışı bahis ve müstehcen yayın yapan 53 siteye erişimin engellenmesini sağladı.
Balıkesir İl Jandarma Komutanlığınca, Siber Suçlar kapsamında Türkiye’den erişim sağlanabilen ve yasadışı yayın yapan internet sitelerine yönelik son 2 aylık dönemde icra edilen açık kaynak araştırma faaliyetleri neticesinde, 34 Yasadışı Bahis, 19 Müstehcen İçerikli Yayın olmak üzere toplamda 53 internet sitesinin herhangi bir özel ağ kullanmadan, herkesin erişebileceği şekilde 5651 Sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkındaki Kanuna muhalefet oluşturduğu tespit ederek, erişimin engellenmesi sağladı.

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