YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Balıkesir
  4. Balıkesir’de jandarmadan kaçış yok

Balıkesir’de jandarmadan kaçış yok

22.02.2021 18:08 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Balıkesir’de jandarma ekipleri son 3 günde yaptığı asayiş uygulamalarında 31 aranan şahsı yakalarken, 20 ateşli silah ele geçirdi.Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri genel güvenliği ve asayişi sağlamak amacıyla Altıeylül, Ayvalık, Balya, Bandırma, Bigadiç, Burhaniye, Edremit, Gönen, Havran, İvrindi, Karesi, Kepsut, Manyas, Marmara ve Susurluk ilçelerinde 19-20-21 Şubat 2021 tarihlerinde yapılan çalışmalarda ve yapılan yol aramalarında; çeşitli suçlardan aranan 31 kişiyi yakalarken, 8 adet ruhsatsız av tüfeği, 11 adet av tüfeği fişeği, 1 adet kurusıkı tabanca ve çok sayıda fişek ele geçirildi.

Balıkesir’de jandarma ekipleri son 3 günde yaptığı asayiş uygulamalarında 31 aranan şahsı yakalarken, 20 ateşli silah ele geçirdi.
Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri genel güvenliği ve asayişi sağlamak amacıyla Altıeylül, Ayvalık, Balya, Bandırma, Bigadiç, Burhaniye, Edremit, Gönen, Havran, İvrindi, Karesi, Kepsut, Manyas, Marmara ve Susurluk ilçelerinde 19-20-21 Şubat 2021 tarihlerinde yapılan çalışmalarda ve yapılan yol aramalarında; çeşitli suçlardan aranan 31 kişiyi yakalarken, 8 adet ruhsatsız av tüfeği, 11 adet av tüfeği fişeği, 1 adet kurusıkı tabanca ve çok sayıda fişek ele geçirildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Boşanıyorlar! Boşanıyorlar!
AK Parti'li İl Başkanı istifa etti!AK Parti'li İl Başkanı istifa etti!
1/

Balıkesir Namaz Vakitleri 22 Şubat Pazartesi

İmsak
06:22
Sabah
07:45
Öğle
13:27
İkindi
16:29
Akşam
18:59
Yatsı
20:17

Balıkesir Nöbetçi Eczaneler22 Şubat Pazartesi

Balkır Eczanesi
Merkez
Koray Eczanesi
Merkez
Özen Eczanesi
Merkez
Aslı Eczanesi
Ayvalik
Deniz Eczanesi
Ayvalik
Mine Eczanesi
Ayvalik
Esra Eczanesi
Bandirma
Tümünü Göster
Balıkesir ECZANELER
Balıkesir ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Kayserispor 23 futbolcuyla gitti

Kayserispor 23 futbolcuyla gitti

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Bursa için sarı uyarı

Bursa için sarı uyarı

Kar ilçede çatıları çökertti

Kar ilçede çatıları çökertti

BANÜ’de yüz yüze eğitim başlıyor

BANÜ’de yüz yüze eğitim başlıyor

Diğer Haberler

Ayvalık'taki hortum, dolu ve şiddetli yağıştan zarar görenler için 204 bin lira yardım ödeneği tahsis edildi

Ayvalık'taki hortum, dolu ve şiddetli yağıştan zarar görenler için 204 bin lira yardım ödeneği tahsis edildi

Balıkesir’de sokağa çıkma yasağına uymayan 296 kişiye idari para cezası

Balıkesir’de sokağa çıkma yasağına uymayan 296 kişiye idari para cezası

Evleri yanan aileye Altıeylül Belediyesi yardım etti

Evleri yanan aileye Altıeylül Belediyesi yardım etti

Hayvanseverler kedilerini köpeklerine boğdurtuğunu ileri sürdükleri zihin özürlü gençten şikayetçi oldu

Hayvanseverler kedilerini köpeklerine boğdurtuğunu ileri sürdükleri zihin özürlü gençten şikayetçi oldu

“Kurtuluş Gemisi” için anma etkinliği

“Kurtuluş Gemisi” için anma etkinliği

Korucu’ya 112 Acil İstasyonu

Korucu’ya 112 Acil İstasyonu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.