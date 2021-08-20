Balıkesir'de kayıp kız çocuğunu arama çalışması gerçekleştirildi

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde, bir süredir haber alınamayan 16 yaşındaki kız için Yörücekler Barajı ve çevresinde arama çalışması gerçekleştirildi.

İlçede yaşayan H.G.Y'den (16), 18 Ağustos'tan bu yana haber alamayan ailesi durumu jandarma ekiplerine bildirdi.

Konuyla ilgili çalışma yapan ekipler, kızın son olarak ilçe merkezindeki bir marketten alışveriş yapıp daha sonra taksiyle Yörücekler Barajı'na gittiğini tespit etti.

Bunun üzerine barajda ve çevresinde AFAD, itfaiye ve jandarma ekiplerince arama çalışması başlatıldı.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı 4 dalgıç da barajın içinde arama yaptı.

Çalışmalarda şu ana kadar H.G.Y'ye ait bir ize rastlanamadı.

