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Balıkesir'de kayıp yaşlı kadının cesedi bulundu

19.05.2023 07:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde, dünden beri aranan 78 yaşındaki kadının cesedi bulundu.

İlçeye bağlı kırsal Yüreğil Mahallesi'nde dün 22.30 sularında evinden çıkan ve geri dönmeyen Fadime Canbulut'un (78) yakınları durumu jandarmaya bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye gelen jandarma ekipleri arama çalışması başlattı.

Havanın yağışlı olması nedeniyle güçlükle gerçekleştirilen arama kurtarma çalışmalarına AFAD, SAR ve Sındırgı Belediyesi ekipleri ile mahalleliler de destek verdi.

Dron ve arama kurtarma köpekleri de kullanılarak gerçekleştirilen çalışmaların sonucunda Canbulut'un cansız bedeni, evinin yakınlarındaki tarlada küçük sulama havuzunda bulundu.

Canbulut'un cesedi olay yerinde yapılan incelemenin ardından Sındırgı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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