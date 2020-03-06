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Balıkesir’de Korfbol müsabakalarına büyük ilgi

BALIKESİR HABERLERİ  | 06.03.2020 08:51 | Son Güncelleme

Balıkesir’de yeni tanınmaya başlayan korfbol branşlarında müsabakaları yapıldı.

Balıkesir’de yeni tanınmaya başlayan korfbol branşlarında müsabakaları yapıldı. Erkek ve kadın sporcuların bir arada oynayabildikleri bir spor dalı olan korfbol müsabakaları Balıkesir okul sporları il birinciliği müsabakalarında Balıkesirli sporseverlerle tanıştı.
Okul Sporları Korfbol İl Birinciliği müsabakaları Şehit Turgut Solak Spor Salonunda oynanan final müsabakalarının ardından son buldu. Şampiyonanın galibi ise Özel Bilnet Anadolu Lisesi oldu. Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan protokol gereği 2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı Okul Spor yarışmaları kapsamında Korfbol Gençler İl Birinciliği müsabakaları bu branşta ilk kez gerçekleştirildi. Okul Sporları branşları arasında ilk kez bu sezon düzenlenen Okullar arası Korfbol İl Birinciliği Müsabakalarında Özel Bilnet Anadolu Lisesi birinci olurken Özel Bilnet Fen Lisesi ikinci, Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu lisesi ise üçüncü oldu. Sporcularımız madalya ve kupaları düzenlenen törenle Okul Sporları Şube Müdürü Bilal Gölen tarafından takdim edildi.
KORFBOL NEDİR?
Korfbolu, Hollandalı beden eğitimi öğretmeni Nico Broekhuysen icat etti. 1993 yılında Uluslararası Olimpiyat Komitesi’nin de resmen tanıdığı oyun 2008 yılında, Türkiye Gelişmekte Olan Spor Branşları Federasyonu çatısı altına alındı. Korfbol, erkeklerle kadınların birlikte oynadıkları dünyadaki tek takım sporudur. Elle oynanan korfbolda amaç topu rakibin korf denilen sepete benzer potasına atmaktır. Basketbol ve hentbola benzeyen bu oyun 4 kadın ve 4 erkekden oluşan 8 kişilik takımlar halinde oynanıyor.

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