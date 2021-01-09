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Balıkesir'de Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden ve kumar oynayan 17 kişiye 86 bin lira ceza

09.01.2021 00:30 | Son Güncelleme:
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Balıkesir'de Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden ve kumar oynayan 17 kişiye 86 bin lira ceza

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Edremit ilçesinde bir evde kumar oynayan ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal eden 17 kişiye 86 bin 693 lira ceza uygulandı.

Jandarma ekipleri, Altınoluk Mahallesi Akçam Caddesi'nde bir eve, kumar oynatıldığı ihbarı üzerine operasyon düzenledi.

Kumar oynayan 17 kişiyi suçüstü yakalayan ekipler, evde iskambil kağıtları ile 13 bin 650 lira ve 600 dolar ele geçirdi.

Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden bu kişilere toplam 86 bin 693 lira ceza verildi.

Ev sahibi C.Y. hakkında "kumar oynanması için yer ve imkan sağlama" suçundan yasal işlem başlatıldı.

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