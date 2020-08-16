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Balıkesir'de lise öğrencisi dereden topladığı taşlara manzara resimleri çiziyor

BALIKESİR HABERLERİ  | 16.08.2020 10:53 | Son Güncelleme

Balıkesir'de lise öğrencisi dereden topladığı taşlara manzara resimleri çiziyor

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Manyas ilçesinde yaşayan lise öğrencisi Ayşenur Yıldırım, dereden ve sahilden topladığı taşlara manzara resimleri yaparak arkadaşlarına hediye ediyor.

Bandırma Ali Öztaylan İmam Hatip Lisesinde okuyan Yıldırım, resme olan ilgisini, taşları tuval olarak kullanıp yaptığı çizimlerle geliştirmeye çalışıyor.

Ayşenur Yıldırım, AA muhabirine yaptığı açıklamada, daha önce kağıda yaptığı çizimleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde farklı bir uğraş olması için taşlara taşıdığını söyledi.

İnternetteki bazı videolardan da etkilenerek taşlara resim yapmaya başladığını belirten Yıldırım, "Dereden, deniz kıyısından topladığım taşlara akrilik boyayla manzara çalışmaları yapıyorum. Bu şekilde hem boş zamanlarımı değerlendiriyorum hem de hoşça vakit geçiriyorum." dedi.

Yıldırım, odasında bulunan elektrik anahtarına da gece manzarası çizdiğini anlattı.

Resim yapmak için düz ve pürüzsüz oval taşları kullandığını dile getiren Yıldırım, "Taşlara öncelikle beyaz boyayla astar atıyorum, ardından istediğim manzarayı çizip boyuyorum, vernikle parlatıyorum. Sonrasında ise çıtaları boyayarak yaptığım şövalelerin üzerine koyarak yakınlarıma ve arkadaşlarına armağan ediyorum." diye konuştu.

Yıldırım, bazı ev eşyaları, ayakkabı ve saksılara da resim yapmak istediğini sözlerine ekledi.

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