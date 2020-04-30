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Balıkesir’de Mayıs ayının ilk haftası yağmurlu

BALIKESİR HABERLERİ  | 30.04.2020 17:37 | Son Güncelleme

Marmara Bölgesi ve Balıkesir bugünden itibaren yağışlı sistemin etkisine girdi.

Marmara Bölgesi ve Balıkesir bugünden itibaren yağışlı sistemin etkisine girdi. Bu sistem bugün ve Cuma günü bölgenin büyük bölümünde yağışlara neden olurken, 2 Mayıs Cumartesi günü Balkanlar üzerinden yeni bir yağışlı sistemin gelmesi bekleniyor.
Meteoroloji Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi. "Önümüzdeki hafta ortasına kadar bu sistemin yağışlarının bölge genelinde görülmesi beklenirken 6 Mayıs Çarşamba gününden itibaren ülkemizin yeni bir yağışlı sistemin daha etkisine gireceği ve hafta sonuna kadar yağışların bölge genelinde etkili olacağı tahmin ediliyor. Meydana gelmesi beklenen etkili sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlara rağmen hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı ve bölge genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Mayıs ayında görülecek gök gürültülü sağanak yağışların ısınmayla birlikte genellikle öğle saatlerinden sonra meydana gelmesi ve zaman zaman yağışların şiddetli olması beklendiğinden Meteoroloji Genel Müdürlüğünün yayınlayacağı meteorolojik uyarılara dikkat edilmesi ve gerekli tedbirlerin alınması can ve mal güvenliği açısından önem arz etmektedir. Balıkesir’de; bugün aralıklı gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor, Cuma günü parçalı bulutlu, Cumartesi günü Balıkesir il geneli gök gürültülü sağanak yağışlı Pazar ve Pazartesi günlerinin gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği, Salı günü ara verecek yağışın Çarşamba günü tekrar başlayacağı tahmin ediliyor"

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