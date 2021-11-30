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Balıkesir'de otomobilin devrilmesi sonucu 1'i ağır 3 kişi yaralandı

30.11.2021 01:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Balıkesir'de otomobilin devrilmesi sonucu 1'i ağır 3 kişi yaralandı

BALIKESİR (AA) - İstanbul-İzmir otoyolunun Balıkesir bölümünde, bir otomobilin devrilmesi sonucu 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

Tolga Kılıç (38) idaresindeki 34 ESH 981 plakalı otomobil, İstanbul-İzmir otoyolunun Balıkesir kısmındaki Fethiye Mahallesi mevkisinde kontrolden çıkarak devrildi.

Kazada, sürücü Kılıç ile araçtaki Gizem Eren (31) ve Cemal Sağlam (41) yaralandı.

Kazayı gören vatandaşlar, durumu sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen ekiplerce araçtan çıkartılan yaralılar Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Yaralılardan Cemal Sağlam'ın, hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Maddi hasar oluşan araç, çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.

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trafik kazası Balıkesir

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