YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Balıkesir
  4. Balıkesir’de polis 10 uyuşturucu şüphelisini yakaladı

Balıkesir’de polis 10 uyuşturucu şüphelisini yakaladı

12.01.2021 20:53 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Balıkesir’de polis ekipleri il genelinde yaptıkları 8 ayrı uyuşturucu operasyonunda 10 şüpheliyi yakaladı.

Balıkesir’de polis ekipleri il genelinde yaptıkları 8 ayrı uyuşturucu operasyonunda 10 şüpheliyi yakaladı. Polis ekipleri operasyonlar sırasında çok miktarda uyuşturucu madde ve uyuşturucu içiminde kullanılan aparat ele geçirdi.
Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri İl merkezi, Ayvalık, Bandırma ve Burhaniye ilçelerinde uyuşturucu madde ticareti ve kullanımını önlemeye yönelik yapılan 8 ayrı çalışmada, 10 şüpheli şahsı yakalanmış, adli makamlara sevk edilen 2 şahıs adli kontrol kararıyla serbest bırakılırken, gözaltında bulunan 8 şahsın gözaltılar devam ediyor. Polis ekiplerince yapılan aramalarda; 0,88 gram metamfetamin, 141 adet sentetik ecza hap, 6,74 gram esrar, 1 gram bonzai ve 1 adet uyuşturucu madde içiminde kullanılan aparat ele geçirildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Çarpıcı sözler: Böcekleri yemeye başlayacağız! Çarpıcı sözler: Böcekleri yemeye başlayacağız!
Tek tek kontrol edip öyle alıyorlar!Tek tek kontrol edip öyle alıyorlar!
1/

Balıkesir Namaz Vakitleri 12 Ocak Salı

İmsak
06:53
Sabah
08:22
Öğle
13:22
İkindi
15:50
Akşam
18:12
Yatsı
19:35

Balıkesir Nöbetçi Eczaneler12 Ocak Salı

Eraslan Eczanesi
Merkez
Gökben Eczanesi
Merkez
Kepsutlu Eczanesi
Merkez
Can Eczanesi
Ayvalik
Yaşar Eczanesi
Ayvalik
Zeytin Eczanesi
Ayvalik
Ardıç Eczanesi
Bandirma
Tümünü Göster
Balıkesir ECZANELER
Balıkesir ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Kaymakam Kaya, Savur kaymakamlığına atandı

Kaymakam Kaya, Savur kaymakamlığına atandı

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Rumen teknik direktör Dan Petrescu, Kayseri'ye geldi

Rumen teknik direktör Dan Petrescu, Kayseri'ye geldi

Teknik direktör İlhan Palut'tan Göztepe'ye veda:

Teknik direktör İlhan Palut'tan Göztepe'ye veda:

Evlilik teklifini kabul etmediği için öldürülen genç kız Manisa’da toprağa verildi

Evlilik teklifini kabul etmediği için öldürülen genç kız Manisa’da toprağa verildi

Diğer Haberler

Vali Şıldak ’Uyuşturucu ile Mücadele Birimini’ ziyaret etti

Vali Şıldak ’Uyuşturucu ile Mücadele Birimini’ ziyaret etti

Ayvalık Müftüsü Önal gazetecileri unutmadı

Ayvalık Müftüsü Önal gazetecileri unutmadı

Balıkesir’de 19 aranan şahıs yakalandı

Balıkesir’de 19 aranan şahıs yakalandı

Bandırma’ya beklenen yağış geldi

Bandırma’ya beklenen yağış geldi

AK Parti Karesi’den İHA’ya ziyaret

AK Parti Karesi’den İHA’ya ziyaret

Kazada ölen baba oğul yan yana defnedildi

Kazada ölen baba oğul yan yana defnedildi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.