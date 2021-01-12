Balıkesir’de polis 10 uyuşturucu şüphelisini yakaladı

Balıkesir’de polis ekipleri il genelinde yaptıkları 8 ayrı uyuşturucu operasyonunda 10 şüpheliyi yakaladı. Polis ekipleri operasyonlar sırasında çok miktarda uyuşturucu madde ve uyuşturucu içiminde kullanılan aparat ele geçirdi.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri İl merkezi, Ayvalık, Bandırma ve Burhaniye ilçelerinde uyuşturucu madde ticareti ve kullanımını önlemeye yönelik yapılan 8 ayrı çalışmada, 10 şüpheli şahsı yakalanmış, adli makamlara sevk edilen 2 şahıs adli kontrol kararıyla serbest bırakılırken, gözaltında bulunan 8 şahsın gözaltılar devam ediyor. Polis ekiplerince yapılan aramalarda; 0,88 gram metamfetamin, 141 adet sentetik ecza hap, 6,74 gram esrar, 1 gram bonzai ve 1 adet uyuşturucu madde içiminde kullanılan aparat ele geçirildi.

