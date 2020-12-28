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Balıkesir’de polis 20 aranan şahsı yakaladı

BALIKESİR HABERLERİ  | 28.12.2020 16:41 | Son Güncelleme

Balıkesir’de polis ekipleri il genelinde yaptıkları arana şahıslara yönelik operasyonlarda 20 aranan şahsı yakalarken, 12 ateşli silah ve çok sayıda fişek ele geçirdi.Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğünce İl merkezi, Ayvalık, Burhaniye, Edremit, Susurluk, Bandırma, Erdek ve Savaştepe ilçelerinde genel güvenliği ve asayişi sağlamak amacıyla yapılan çalışmalarda ve yapılan aramalarda; 20 çeşitli suçlardan aran şahıs yakalanırken, 6 adet ruhsatsız tabanca ve bu tabancalara ait 16 adet fişek, 3 adet ruhsatsız tüfek ve bu tüfeklere ait 37 adet kartuş ve 3 kurusıkı tabanca ile 17 fişek ele geçirdi.

Balıkesir’de polis ekipleri il genelinde yaptıkları arana şahıslara yönelik operasyonlarda 20 aranan şahsı yakalarken, 12 ateşli silah ve çok sayıda fişek ele geçirdi.
Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğünce İl merkezi, Ayvalık, Burhaniye, Edremit, Susurluk, Bandırma, Erdek ve Savaştepe ilçelerinde genel güvenliği ve asayişi sağlamak amacıyla yapılan çalışmalarda ve yapılan aramalarda; 20 çeşitli suçlardan aran şahıs yakalanırken, 6 adet ruhsatsız tabanca ve bu tabancalara ait 16 adet fişek, 3 adet ruhsatsız tüfek ve bu tüfeklere ait 37 adet kartuş ve 3 kurusıkı tabanca ile 17 fişek ele geçirdi.

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