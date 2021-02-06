Balıkesir’de polis 20 uyuşturucu şüphelisini yakaladı

Balıkesir’de polis ekipleri il genelinde yaptıkları 18 ayrı çalışmada 20 uyuşturucu şüphelisini yakaladı. Narkotik polisleri bu operasyonlarda çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirdi.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince İli genelinde uyuşturucu madde ticareti ve kullanımını önlemeye yönelik olarak 05.02.2021 tarihinde yapılan 18 ayrı çalışmada Balıkesir İl Merkezi, Bandırma, Edremit, Ayvalık ve Sındırgı İlçelerinde 20 şüpheli şahsı yakalanmış, 1 şahıs sevk edildiği adli makamlarca adli kontrol şartı ile serbest bırakılmış, yakalanan 20 şahıs ise haklarında yapılan adli işlemler sonrası serbest bırakıldı. Olaylarla ilgili yapılan aramalarda; 51,94 gram esrar, 206 adet sentetik ecza hap, 19,07 gram metamfetamin, 3 gram sentetik kannabinoid (bonzai), 2 adet hassas terazi, 1 adet ruhsatsız tabanca ve tabancaya ait 6 adet fişek, 4 adet uyuşturucu madde içiminde kullanılan ve payp olarak tabir edilen cam aparat ele geçirildi.



