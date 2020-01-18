Balıkesir’de polis 23 aranan şahsı yakaladı

Balıkesir polisi il genelinde aranan şahıslara yönelik son 48 saat içerisinde yaptığı operasyonlarda 23 kişiyi yakaladı.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler il genelinde çeşitli suçlardan aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalarda çoğunluğu uyuşturucu ticareti suçlarından olmak üzere haklarında yakalama ve çeşitli hapis cezası bulunan toplam 23 kişiyi Erdek, Burhaniye, Edremit, Gömeç, Ayvalık, Gönen ve il merkezinde gözaltına alındı. Gözaltına alınan 23 kişi polisteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli mercilere sevk edildi.

