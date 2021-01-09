YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Balıkesir
  4. Balıkesir’de polis 23 uyuşturucu şüphelisini yakaladı

Balıkesir’de polis 23 uyuşturucu şüphelisini yakaladı

09.01.2021 20:22 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Balıkesir’de polis ekipleri il genelinde yaptıkları 15 ayrı uyuşturucu operasyonunda 23 şüpheli şahsı yakalarken, çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirdi.Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri il merkezi, Edremit, Burhaniye ve Bandırma ilçelerinde uyuşturucu madde ticareti ve kullanımını önlemeye yönelik olarak yapılan çalışmada 23 şüpheli şahıs yakalandı.

Balıkesir’de polis ekipleri il genelinde yaptıkları 15 ayrı uyuşturucu operasyonunda 23 şüpheli şahsı yakalarken, çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirdi.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri il merkezi, Edremit, Burhaniye ve Bandırma ilçelerinde uyuşturucu madde ticareti ve kullanımını önlemeye yönelik olarak yapılan çalışmada 23 şüpheli şahıs yakalandı. Polis ekiplerince yapılan aramalarda; 26,19 gram sentetik kannabinoid, 24,65 gram metamfetamin, 15,88 gram esrar, 74 adet sentetik ecza hapı ve 23 adet ecstasy uyuşturucu hap ele geçirildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Vali Yerlikaya açıkladı! İşte İstanbul'da vakaların en fazla düştüğü ilçelerVali Yerlikaya açıkladı! İşte İstanbul'da vakaların en fazla düştüğü ilçeler
Binlerce yıllık tarih yağmurla gün yüzüne çıktı!Binlerce yıllık tarih yağmurla gün yüzüne çıktı!
1/

Balıkesir Namaz Vakitleri 9 Ocak Cumartesi

İmsak
06:53
Sabah
08:22
Öğle
13:21
İkindi
15:47
Akşam
18:09
Yatsı
19:32

Balıkesir Nöbetçi Eczaneler 9 Ocak Cumartesi

Buket Eczanesi
Merkez
Elif Eczanesi
Merkez
İrem Eczanesi
Merkez
Deniz Eczanesi
Ayvalik
Meydan Eczanesi
Ayvalik
Şifa Sun Eczanesi
Ayvalik
Akgül Eczanesi
Bandirma
Tümünü Göster
Balıkesir ECZANELER
Balıkesir ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

MHP Milletvekili Baki Ersoy, Beşiktaş camiasından özür diledi:

MHP Milletvekili Baki Ersoy, Beşiktaş camiasından özür diledi:

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Esnafa verilecek destek kredisi başvuruları 8 Ocak’ta bitiyor

Esnafa verilecek destek kredisi başvuruları 8 Ocak’ta bitiyor

Konyaspor'da Fatih Karagümrük maçı hazırlıkları

Konyaspor'da Fatih Karagümrük maçı hazırlıkları

Trabzon’da okul müdürü kendini astı

Trabzon’da okul müdürü kendini astı

Diğer Haberler

Balıkesir’de 113 araca 60 bin 532 TL trafik cezası

Balıkesir’de 113 araca 60 bin 532 TL trafik cezası

Jandarmadan sokak hayvanlarına yem

Jandarmadan sokak hayvanlarına yem

BGC’den BİK’E 60. yıl ziyareti

BGC’den BİK’E 60. yıl ziyareti

Balıkesir'de uyuşturucu operasyonlarında 23 kişi yakalandı

Balıkesir'de uyuşturucu operasyonlarında 23 kişi yakalandı

Bigadiç’te tarihi kale kurtarılacak

Bigadiç’te tarihi kale kurtarılacak

Şehit mezarları Marmara mermeri ile yenileniyor

Şehit mezarları Marmara mermeri ile yenileniyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.