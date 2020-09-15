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Balıkesir’de polis 3 aranan şahıs ve silah ele geçirdi

BALIKESİR HABERLERİ  | 15.09.2020 10:17 | Son Güncelleme

Balıkesir’de polis ekipleri il genelinde yaptıkları ayrı ayrı operasyonlarda çeşitli suçlardan aranan 3 kişiyi 3 silahla yakaladı.Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri “Aranan Şahısların Yakalanması”na yönelik il genelinde yapılan çalışmalarda, Balıkesir İl Merkezinde 1 ve, Erdek İlçesinde 2 kişi olmak üzere çeşitli suçlardan aranan 3 şahıs yakaladı.

Balıkesir’de polis ekipleri il genelinde yaptıkları ayrı ayrı operasyonlarda çeşitli suçlardan aranan 3 kişiyi 3 silahla yakaladı.
Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri “Aranan Şahısların Yakalanması”na yönelik il genelinde yapılan çalışmalarda, Balıkesir İl Merkezinde 1 ve, Erdek İlçesinde 2 kişi olmak üzere çeşitli suçlardan aranan 3 şahıs yakaladı. Polis ekiplerinin ayrı olarak yaptıkları silah operasyonlarında da Balıkesir İl Merkezinde, 1 adet Star marka silah ve 7 adet fişek, Burhaniye İlçesinde, 1 adet Magnum marka ruhsatsız tüfek, Edremit İlçesinde, 1 adet Baretta ruhsatsız tabanca 15 adet 9 mm fişek ele geçirdi.

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