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Balıkesir’de polis 5 silah ele geçirdi

BALIKESİR HABERLERİ  | 20.07.2020 17:39 | Son Güncelleme

Balıkesir’de polis ekipleri il merkezi ve Ayvalık ilçesinde yaptığı operasyonlarda 5 ateşli silah ile 138 fişek ele geçirdi.Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü ve Ayvalık ilçe polis müdürlüğüne bağlı ekipleri yapılan asayiş çalışmalarında; Balıkesir il merkezinde 1 adet Sur marka 9 mm ruhsatsız silah, 1 adet Zoraki marka 9 mm kuru sıkı silah, 1 adet Magnum marka 9 mm kuru sıkı silah, 1 adet Üzümlü marka pompalı tüfek, 120 adet 7.65 mm ve 3 adet 9 mm fişek ve Ayvalık İlçesinde, 1 Adet Sarsılmaz marka 9 mm ruhsatsız silah ve 15 adet 9 mm fişek, olmak üzere toplam, 2 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet kuru sıkı tabanca, 1 adet pompalı tabir edilen tüfek ve 138 adet fişek ele geçirildi.

Balıkesir’de polis 5 silah ele geçirdi

Balıkesir’de polis ekipleri il merkezi ve Ayvalık ilçesinde yaptığı operasyonlarda 5 ateşli silah ile 138 fişek ele geçirdi.
Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü ve Ayvalık ilçe polis müdürlüğüne bağlı ekipleri yapılan asayiş çalışmalarında; Balıkesir il merkezinde 1 adet Sur marka 9 mm ruhsatsız silah, 1 adet Zoraki marka 9 mm kuru sıkı silah, 1 adet Magnum marka 9 mm kuru sıkı silah, 1 adet Üzümlü marka pompalı tüfek, 120 adet 7.65 mm ve 3 adet 9 mm fişek ve Ayvalık İlçesinde, 1 Adet Sarsılmaz marka 9 mm ruhsatsız silah ve 15 adet 9 mm fişek, olmak üzere toplam, 2 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet kuru sıkı tabanca, 1 adet pompalı tabir edilen tüfek ve 138 adet fişek ele geçirildi.

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