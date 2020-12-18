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Balıkesir’de polis 6 aranan şahsı yakalarken, 9 silah ele geçirdi

BALIKESİR HABERLERİ  | 18.12.2020 01:54 | Son Güncelleme

Balıkesir polis ekipleri il genelinde yaptıkları operasyonlarda çeşitli suçlardan aranan 6 kişiyi yakalarken, 9 ateşli silah ve bunlara ait fişek ele geçirdi.Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğünce İl geneli güvenliği ve asayişi sağlamak amacıyla yapılan çalışmalarda ve yapılan aramalarda; Şehir merkezinde yapılan çalışmalarda ve yapılan aramalarda; 3 aranan şahıs, 2 tüfek, 1 tabanca ve 25 fişek, Edremit’te 2 aranan şahıs, 2 tabanca, 1 tüfek ve 9 fişek, Erdek’te 1 tabanca ve 5 fişek, Havran ’da 1 tabanca ve 6 fişek ve Susurluk ilçesinde 1 aranan şahıs, 1 tüfek ve 7 kartuş ele geçirilirken toplamda 5 adet ruhsatsız tabanca ve bu tabancalara ait 18 adet fişek, 4 adet ruhsatsız tüfek ve bu tüfeklere ait 9 adet kartuş ve 6 aranan şahıs yakalandı.

Balıkesir polis ekipleri il genelinde yaptıkları operasyonlarda çeşitli suçlardan aranan 6 kişiyi yakalarken, 9 ateşli silah ve bunlara ait fişek ele geçirdi.
Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğünce İl geneli güvenliği ve asayişi sağlamak amacıyla yapılan çalışmalarda ve yapılan aramalarda; Şehir merkezinde yapılan çalışmalarda ve yapılan aramalarda; 3 aranan şahıs, 2 tüfek, 1 tabanca ve 25 fişek, Edremit’te 2 aranan şahıs, 2 tabanca, 1 tüfek ve 9 fişek, Erdek’te 1 tabanca ve 5 fişek, Havran ’da 1 tabanca ve 6 fişek ve Susurluk ilçesinde 1 aranan şahıs, 1 tüfek ve 7 kartuş ele geçirilirken toplamda 5 adet ruhsatsız tabanca ve bu tabancalara ait 18 adet fişek, 4 adet ruhsatsız tüfek ve bu tüfeklere ait 9 adet kartuş ve 6 aranan şahıs yakalandı.

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