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Balıkesir’de polis aranan 55 şahsı yakaladı

16.06.2023 07:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Balıkesir’de Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin il genelinde yaptıkları asayiş uygulamalarında çeşitli suçlardan aranan 55 şahıs gözaltına alınırken, adli makamlara sevk edilen 27 şahıs tutuklandı.

Uygulama esnasında 7 ateşli silah ve silahlara ait mühimmatlarda ele geçirildi.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri genel güvenliği ve asayişi sağlamak amacıyla Altıeylül, Karesi, Ayvalık, Bandırma, Burhaniye, Edremit, Erdek, Gönen, Havran, Sındırgı ve Susurluk ilçelerinde yapılan çalışmalarda çeşitli suçlardan aranan 55 şahıs gözaltına alınırken, adli makamlara sevk edilen 27 şahıs tutuklandı. Yapılan aramalarda, 5 adet ruhsatsız tabanca ve 32 adet fişek, 2 adet ruhsatsız tüfek tüfek ele geçirildi.

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