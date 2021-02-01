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Balıkesir’de polis son 1 haftada 97 aranan şahsı yakaladı

01.02.2021 11:54 | Son Güncelleme:
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Balıkesir’de polis ekipleri il genelinde son 1 haftada yaptığı asayiş uygulamalarında 97 aranan şahsı yakaladı.

Balıkesir’de polis ekipleri il genelinde son 1 haftada yaptığı asayiş uygulamalarında 97 aranan şahsı yakaladı. Polis ekipleri uygulamalar esnasında 38 ateşli silah ve bu silahlara ait 157 fişek ele geçirdi.
Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri İl genelinde genel güvenliği ve asayişi sağlamak amacıyla 18.01.2021 - 24.01.2021 tarihleri arasında yapılan çalışmalarda ve yapılan aramalarda; 97 çeşitli suçlardan aranan 97 kişi yakalanırken, 14 adet ruhsatsız tabanca ve bu tabancalara ait 80 adet fişek, 16 adet ruhsatsız tüfek ve bu tüfeklere ait 72 adet kartuş, 8 adet kurusıkı tabanca ve bu tabancalara ait 5 adet fişek ele geçirildi.

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