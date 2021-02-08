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Balıkesir’de polis son 1 haftada 99 aranan şahsı yakaladı

08.02.2021 14:31 | Son Güncelleme:
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Balıkesir’de polis ekipleri son 1 haftada yaptıkları asayiş uygulamalarında 99 aranan şahsı yakalarken, adli makamlara sevk edilen 24 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü görevlilerince İlimizde genel güvenliği ve asayişi sağlamak amacıyla İl Merkezi, Ayvalık, Bandırma, Burhaniye, Edremit, Erdek, Manyas, Gömeç, Gönen, Havran, Savaştepe, Sındırgı ve Susurluk ilçelerinde 01.02.2021 - 07.02.2021 tarihleri arasında yapılan çalışmalarda 99 aranan şahıs yakalandı ve adli makamlara sevk edilen 24 şahıs tutuklanarak ceza evine sevk edildi.Polis ekiplerince yapılan aramalarda; 23 adet ruhsatsız ateşli silah ve bu silahlara ait 206 adet fişek, 11 adet ruhsatsız tüfek ve bu tüfeklere ait 60 adet kartuş, 6 adet kurusıkı tabanca ve bu tabancalara ait 11 adet fişek ele geçirildi.

Balıkesir’de polis ekipleri son 1 haftada yaptıkları asayiş uygulamalarında 99 aranan şahsı yakalarken, adli makamlara sevk edilen 24 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü görevlilerince İlimizde genel güvenliği ve asayişi sağlamak amacıyla İl Merkezi, Ayvalık, Bandırma, Burhaniye, Edremit, Erdek, Manyas, Gömeç, Gönen, Havran, Savaştepe, Sındırgı ve Susurluk ilçelerinde 01.02.2021 - 07.02.2021 tarihleri arasında yapılan çalışmalarda 99 aranan şahıs yakalandı ve adli makamlara sevk edilen 24 şahıs tutuklanarak ceza evine sevk edildi.
Polis ekiplerince yapılan aramalarda; 23 adet ruhsatsız ateşli silah ve bu silahlara ait 206 adet fişek, 11 adet ruhsatsız tüfek ve bu tüfeklere ait 60 adet kartuş, 6 adet kurusıkı tabanca ve bu tabancalara ait 11 adet fişek ele geçirildi.

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