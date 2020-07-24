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Balıkesir’de polisten silah ve uyuşturucu operasyonu

BALIKESİR HABERLERİ  | 24.07.2020 13:54 | Son Güncelleme

Balıkesir’de polis ekipleri il genelinde yaptıkları operasyonlarda 4 silah ve uyuşturucu ele geçirdi.Edinilen bilgiye göre, Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipleri, il merkezinde 1 adet Combat marka ruhsatsız tabanca ve 5 adet 9 mm fişek, 1 adet üzerinde Bora Mod ibareli ruhsatsız tabanca, 1 adet menşe’siz pompalı silah ve 1 adet fişek, Ayvalık ilçesinde, 1 adet Vatra Arms marka ruhsatsız tabanca ve 15 adet 9 mm fişek,olmak üzere toplam, 3 adet ruhsatsız tabanca ve 20 adet 9 mm fişek, 1 adet pompalı tabir edilen tüfek ve 4 adet fişek ele geçirdi.

Balıkesir’de polis ekipleri il genelinde yaptıkları operasyonlarda 4 silah ve uyuşturucu ele geçirdi.
Edinilen bilgiye göre, Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipleri, il merkezinde 1 adet Combat marka ruhsatsız tabanca ve 5 adet 9 mm fişek, 1 adet üzerinde Bora Mod ibareli ruhsatsız tabanca, 1 adet menşe’siz pompalı silah ve 1 adet fişek, Ayvalık ilçesinde, 1 adet Vatra Arms marka ruhsatsız tabanca ve 15 adet 9 mm fişek,olmak üzere toplam, 3 adet ruhsatsız tabanca ve 20 adet 9 mm fişek, 1 adet pompalı tabir edilen tüfek ve 4 adet fişek ele geçirdi. uyuşturucu madde ticareti ve kullanımını önlemeye yönelik yapılan 3 operasyonda da 3 kişi yakalandı. Şahıslarda 0,57 gram esrar ve 0,76 gram bonzai ele geçirildi.

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