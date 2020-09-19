YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Balıkesir
  4. Balıkesir’de polisten uyuşturucu ve aranan şahıslara operasyon

Balıkesir’de polisten uyuşturucu ve aranan şahıslara operasyon

BALIKESİR HABERLERİ  | 19.09.2020 09:45 | Son Güncelleme

Balıkesir’de motosikletli polis timleri ve narkotik polislerinin ayrı ayrı yaptığı operasyonlarda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirilirken, çeşitli suçlardan aranan 4 kişi yakalandı.Balıkesir Emniyet Müdürlüğü motosikletli polis timlerince yapılan operasyonda, 1 kişiden 11 adet uyuşturucu nitelikte hap elde edildi.

Balıkesir’de motosikletli polis timleri ve narkotik polislerinin ayrı ayrı yaptığı operasyonlarda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirilirken, çeşitli suçlardan aranan 4 kişi yakalandı.
Balıkesir Emniyet Müdürlüğü motosikletli polis timlerince yapılan operasyonda, 1 kişiden 11 adet uyuşturucu nitelikte hap elde edildi. Manisa’dan çalıntı olduğu tespit edilen 1 araç şahıslarla birlikte yakalandı. Gözaltına alınan şahıslardan birinin Balıkesir 2. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından "silahla tehdit" suçundan arandığı tespit edildi. Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalarda da çeşitli suçlardan aranan 4 kişi gözaltına alındı.
3 uyuşturucu şüphelisi yakalandı
Narkotik ekiplerince şehir merkezinde uyuşturucu madde ticareti ve kullanımını önlemeye yönelik yapılan çalışmada 3 kişi gözaltına alınırken, yapılan aramalarda; 3,34 gram esrar, 51 adet sentetik hap ve 0,22 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERSongül Karlı: Oğlum 'Hep bir yerlerin konuşuluyor anne' diyorSongül Karlı: Oğlum 'Hep bir yerlerin konuşuluyor anne' diyor
Binlerce yıllık tarih yağmurla gün yüzüne çıktı!Binlerce yıllık tarih yağmurla gün yüzüne çıktı!
1/
En Çok Okunan Yerel Haberler
Eskişehir İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Uğur Bilge, Korona virüs hastalarını ziyaret etti
Eskişehir İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Uğur Bilge, Korona virüs hastalarını ziyaret etti
Sağlık Bakanı Koca: "Son ay İzmir'de vaka sayımızda artış yüzde 42, son hafta ise artış yüzde 10 oranında gerçekleşti. Aydın'da son bir haftada bir ay öncesine göre yüzde 5 düşüş görüyoruz. Manisa'da son bir ayda yüzde 30 vaka artışı, son 1 haftada stabil
Sağlık Bakanı Koca: "Son ay İzmir'de vaka sayımızda artış yüzde 42, son hafta ise artış yüzde 10 oranında gerçekleşti. Aydın'da son bir haftada bir ay öncesine göre yüzde 5 düşüş görüyoruz. Manisa'da son bir ayda yüzde 30 vaka artışı, son 1 haftada stabil
Maçın ardından
Maçın ardından
Denizli'de Kovid-19 tedbirlerine uymayanlar hakkında suç duyurusunda bulunulacak
Denizli'de Kovid-19 tedbirlerine uymayanlar hakkında suç duyurusunda bulunulacak
Pazartesi pazarında çalışmalar son aşamaya geliyor
Pazartesi pazarında çalışmalar son aşamaya geliyor
Silaj makinesi çiftçinin kolunu kopardı
Silaj makinesi çiftçinin kolunu kopardı

Balıkesir Namaz Vakitleri 19 Eylül Cumartesi

İmsak
05:23
Sabah
06:46
Öğle
13:07
İkindi
16:35
Akşam
19:18
Yatsı
20:37

Balıkesir Nöbetçi Eczaneler19 Eylül Cumartesi

Beril Eczanesi
Merkez
Dinç Eczanesi
Merkez
Perihan Eczanesi
Merkez
Bizim Eczanesi
Ayvalik
Yaşar Eczanesi
Ayvalik
Zeytin Eczanesi
Ayvalik
Duygu Eczanesi
Bandirma
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri
Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri
Bandırma’nın kurtuluşunda konuk askeri bando
Bandırma’nın kurtuluşunda konuk askeri bando
En çok tercih edilen tıraş makineleri
En çok tercih edilen tıraş makineleri
Erdekli balıkçılar yeni sezondan umutlu
Erdekli balıkçılar yeni sezondan umutlu
Erdek çevre yolu turizme katkı sağlayacak
Erdek çevre yolu turizme katkı sağlayacak
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.