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Balıkesir’de sahil esnafı bayramı bekliyor

BALIKESİR HABERLERİ  | 13.07.2020 13:31 | Son Güncelleme

Burhaniye ilçesinde, mavi bayraklı Ören sahili esnafı, iki günden beri yaşanan hareketlilikten memnun olurken, umutlarını bayrama bağladı.

Burhaniye ilçesinde, mavi bayraklı Ören sahili esnafı, iki günden beri yaşanan hareketlilikten memnun olurken, umutlarını bayrama bağladı. Gün boyu denize giren vatandaşlar, akşamları çarşıları dolduruyor.
Ören sahilinde iki günden beri yaşanan hareketlilik umutları artırırken, esnaflar kurban bayramını beklemeye başladı. Gün boyu mavi bayraklı Ören plajından denize giren vatandaşlar, akşamları da hediyelik satan dükkanları dolduruyor. Ören sahilindeki esnaflar bayramda hareketlilik bekliyor. İki günden beri hareketlilik olduğunu anlatan lokantacı Adem Teslim, “İki günden beri hareketlilik başladı. Ancak, yüz güldürür mü güldürmez mi bilmiyorum. Şurada 40 günlük sezonumuz kaldı. Bu zamanda içinde açıklarımızı kapatabilirmiyiz bilmiyoruz. Bayramı bekliyoruz. Aslında çok beklentimiz yok. Masraflarımızı çıkarsak yeter diyorum” dedi. Hediyeli eşya satan Ömer Kilciler de, “Yaklaşık 9 yıldır buradayım. Bu sene pandemi nedeniyle hareketlilik yok. Sadece Türkiye’de değil dünyada durgunluk var. Beklentilerimizin çok altında. Bu seneyi kayıp sayıyoruz” dedi. Cilt bakımı ve güzellik ürünleri satıcısı Cem Canpolat ise, “Bu sene sezondan memnun değiliz. İnşallah bayramda iyi olur. Her şey bayrama endeksli. İnşallah iyi olur” dedi.

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