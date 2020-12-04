Balıkesir’de sokağa çıkma kısıtlaması başladı

Korona virüs tedbirleri kapsamında yeniden uygulamaya başlayan hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması Balıkesir’de de başladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada, korona virüs salgınıyla mücadele için alınan yeni kararları açıklamış ve hafta içi her gün saat 21.00 ile 05.00 arasında, hafta sonu ise Cuma akşam saat 21.00’den Pazartesi saat 05.00’e kadar sürecek sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacağı duyurulmuştu. 56 saat sürecek olan sokağa çıkma kısıtlaması Balıkesir’de de başladı. Yasağın başlamasıyla birlikte şehrin birçok noktasında polis ekipleri denetimlerini sürdürüyor.

