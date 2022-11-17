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Balıkesir'de suç örgütüne yönelik operasyonda 15 şüpheli yakalandı

17.11.2022 07:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Balıkesir'de suç örgütüne yönelik operasyonda 15 şüpheli yakalandı

Balıkesir'de suç örgütüne yönelik operasyonda 15 şüpheli yakalandı

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Balıkesir Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, suç örgütüne yönelik operasyon düzenledi.

Suç işlemek amacıyla örgüt kurarak, kamu kurum ve kuruluşlarını zarara uğratmak, dolandırıcılık, rüşvet ve görevi kötüye kullanma suçunu işledikleri iddia edilen şüphelilere ait Balıkesir merkez ve Edremit ilçesinde 17 adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

Adreslerde, 3 ruhsatsız tabanca, 2 ruhsatsız tüfek, 128 tabanca fişeği, 38 tüfek kartuşu, 15 cep telefonu, 15 sim kart ve hafıza kartı ele geçirildi.

15 şüpheli gözaltına alındı, 1 şüpheli aranıyor.


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Anahtar Kelimeler:
Balıkesir Edremit operasyon

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