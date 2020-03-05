YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Balıkesir
  4. Balıkesir'de toplantı ve gösteri yürüyüşleri geçici olarak yasaklandı

Balıkesir'de toplantı ve gösteri yürüyüşleri geçici olarak yasaklandı

BALIKESİR HABERLERİ  | 05.03.2020 13:19 | Son Güncelleme

Balıkesir'de toplantı ve gösteri yürüyüşleri geçici olarak yasaklandı

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'de, toplantı, basın açıklaması ve gösteri yürüyüşlerinin 10 gün süreyle yasaklandığı bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, Suriye'de 2011 yılında başlayarak devam eden, iç savaşta yüz binlerce insanın hayatını kaybettiği, 6 milyon kişinin ülkeyi terk etmek durumunda kaldığı hatırlatıldı.

İç savaş dolayısıyla Türkiye'yi tehdit eden terör gruplarına yönelik Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı harekatlarının ardından 27 Şubat'ta İdlib'de rejim unsurlarının gerçekleştirdiği menfur saldırıyı müteakip Bahar Kalkanı Harekatı başlatılarak bölgenin istikrarı adına meşru müdafaa kapsamında gerekli karşılıkların verildiği vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Suriye'de şehitlerimiz ve gazilerimizin olduğu böylesi hassas bir dönemde, toplumda infial uyandıracak, milli, vicdani ve insani değerlere dokunacak, toplumsal iç barışı tehdit edebilecek şekilde 'Savaşa hayır' gibi konular adı altında miting, yürüyüş, basın açıklaması, imza kampanyası, stant/çadır açma, bildiri, afiş dağıtma vb. eylem ve etkinlikleri gerçekleştirecek grup/şahıslar ile vatandaşlarımız arasında sözlü ve fiziksel provokasyon amaçlı olayların olabileceği dikkate alındığında, kamu düzeninin sağlanması, suç işlenmesinin önlenmesi ile başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunmasını tehlikeye düşürebileceği değerlendirilmektedir. Bu bağlamda, ilimiz sınırları dahilinde huzur ve güvenliğin, kamu düzeninin sağlanması, suç işlenmesinin önlenmesi ile başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması, müessif ve provokatif olayların yaşanmaması için, Türk Silahlı Kuvvetlerimizin Suriye'de yürütmekte olduğu askeri operasyonları eleştirmeye veya bu operasyonların sonlandırılması amacıyla kamuoyu oluşturmaya yönelik toplantı ve gösteri yürüyüşü, basın açıklaması, stant açma, imza toplama, bildiri, broşür dağıtma gibi etkinlikler 5 Mart Perşembe gününden 14 Mart Cumartesi günü saat 23.59'a kadar 10 gün süreyle yasaklanmıştır."

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Kahve içenler dikkat! Bedeninizde bu belirtiler varsa...Kahve içenler dikkat! Bedeninizde bu belirtiler varsa...
Binlerce yıllık tarih yağmurla gün yüzüne çıktı!Binlerce yıllık tarih yağmurla gün yüzüne çıktı!
Anahtar Kelimeler:
eylem yasağı toplantı ve gösteri yürüyüşleri

En Çok Okunan Yerel Haberler

Kabusları olmuştu! Yakalandı

Kabusları olmuştu! Yakalandı

Van'da öğrencilerden Bahar Kalkanı Harekatı'na destek

Van'da öğrencilerden Bahar Kalkanı Harekatı'na destek

Sivas'ta devrilen vincin bomu altında kalan işçi ağır yaralandı

Sivas'ta devrilen vincin bomu altında kalan işçi ağır yaralandı

Kayserispor’un kalan maçları

Kayserispor’un kalan maçları

Konya'da sığınmacıları taşıyan minibüs devrildi!

Konya'da sığınmacıları taşıyan minibüs devrildi!

Çaykur Rizespor, Aytemiz Alanyaspor maçına odaklandı

Çaykur Rizespor, Aytemiz Alanyaspor maçına odaklandı

Balıkesir Namaz Vakitleri 5 Mart Perşembe

İmsak
06:06
Sabah
07:28
Öğle
13:25
İkindi
16:37
Akşam
19:12
Yatsı
20:29

Balıkesir Nöbetçi Eczaneler 5 Mart Perşembe

Acaroğlu Eczanesi
Merkez
Buse Eczanesi
Merkez
Çağdaş Eczanesi
Merkez
Akın Eczanesi
Ayvalik
Elif Eczanesi
Ayvalik
Şifa Sun Eczanesi
Ayvalik
Gizem Eczanesi
Bandirma
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Büyükşehir’de 18.02 bölgesi askıya çıktı

Büyükşehir’de 18.02 bölgesi askıya çıktı

(Özel) 105. yaş gününü kutladı

(Özel) 105. yaş gününü kutladı

Öğrencilere atkı ve bere dağıtıldı

Öğrencilere atkı ve bere dağıtıldı

Okul sporlarında ödüller sahiplerini buldu

Okul sporlarında ödüller sahiplerini buldu

Otogarın yıkım başladı

Otogarın yıkım başladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.