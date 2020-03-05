Balıkesir'de toplantı ve gösteri yürüyüşleri geçici olarak yasaklandı

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'de, toplantı, basın açıklaması ve gösteri yürüyüşlerinin 10 gün süreyle yasaklandığı bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, Suriye'de 2011 yılında başlayarak devam eden, iç savaşta yüz binlerce insanın hayatını kaybettiği, 6 milyon kişinin ülkeyi terk etmek durumunda kaldığı hatırlatıldı.

İç savaş dolayısıyla Türkiye'yi tehdit eden terör gruplarına yönelik Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı harekatlarının ardından 27 Şubat'ta İdlib'de rejim unsurlarının gerçekleştirdiği menfur saldırıyı müteakip Bahar Kalkanı Harekatı başlatılarak bölgenin istikrarı adına meşru müdafaa kapsamında gerekli karşılıkların verildiği vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Suriye'de şehitlerimiz ve gazilerimizin olduğu böylesi hassas bir dönemde, toplumda infial uyandıracak, milli, vicdani ve insani değerlere dokunacak, toplumsal iç barışı tehdit edebilecek şekilde 'Savaşa hayır' gibi konular adı altında miting, yürüyüş, basın açıklaması, imza kampanyası, stant/çadır açma, bildiri, afiş dağıtma vb. eylem ve etkinlikleri gerçekleştirecek grup/şahıslar ile vatandaşlarımız arasında sözlü ve fiziksel provokasyon amaçlı olayların olabileceği dikkate alındığında, kamu düzeninin sağlanması, suç işlenmesinin önlenmesi ile başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunmasını tehlikeye düşürebileceği değerlendirilmektedir. Bu bağlamda, ilimiz sınırları dahilinde huzur ve güvenliğin, kamu düzeninin sağlanması, suç işlenmesinin önlenmesi ile başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması, müessif ve provokatif olayların yaşanmaması için, Türk Silahlı Kuvvetlerimizin Suriye'de yürütmekte olduğu askeri operasyonları eleştirmeye veya bu operasyonların sonlandırılması amacıyla kamuoyu oluşturmaya yönelik toplantı ve gösteri yürüyüşü, basın açıklaması, stant açma, imza toplama, bildiri, broşür dağıtma gibi etkinlikler 5 Mart Perşembe gününden 14 Mart Cumartesi günü saat 23.59'a kadar 10 gün süreyle yasaklanmıştır."

