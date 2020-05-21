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Balıkesir’de trafik uygulamasında sürücülere ceza yağdı

BALIKESİR HABERLERİ  | 21.05.2020 09:09 | Son Güncelleme

Balıkesir’de trafik polisleri il genelinde yaptığı trafik uygulamasında 5 bin 110 aracı denetlerken, bin 113 araca 513 bin lira para cezası uyguladı.Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri il genelinde eş zamanlı olarak trafik uygulaması yaptı.

Balıkesir’de trafik polisleri il genelinde yaptığı trafik uygulamasında 5 bin 110 aracı denetlerken, bin 113 araca 513 bin lira para cezası uyguladı.
Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri il genelinde eş zamanlı olarak trafik uygulaması yaptı. Balıkesir Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri, Balıkesir İl genelinde "Trafik Uygulaması" gerçekleştirdi. Trafik düzeni ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik sürücüleri trafik kural, yasaklama ve kısıtlamalarına uygun araç kullanmaya yöneltmek, kazaları önlemek, can ve mal kayıplarını en aza indirmek amacıyla, il genelinde eş zamanlı "Trafik Uygulaması" gerçekleştirildi. Trafik polisleri uygulama esnasında 5 bin 110 araç denetlenirken, 80 araç trafikten men edildi. bin 113 araca 513 bin 674 lira para cezası uygulandı.

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