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Balıkesir'de uyuşturucu operasyonlarında 3 şüpheli tutuklandı

BALIKESİR HABERLERİ  | 17.08.2020 13:28 | Son Güncelleme

Balıkesir'de uyuşturucu operasyonlarında 3 şüpheli tutuklandı

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 8 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, uyuşturucu satıcılarına yönelik kentte 6 operasyon gerçekleştirdi.

Ekiplerin yaptığı aramalarda 88 sentetik hap ve 3,87 gram sentetik uyuşturucunun yanı sıra 7,33 gram esrar ile hassas terazi ele geçirildi.

Gözaltına alınan 8 zanlıdan emniyette işlemleri tamamlanan 4'ü adliyeye sevk edildi. Zanlılardan 3'ü çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, biri serbest bırakıldı.

Diğer 4 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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