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Balıkesir’de uyuşturucu operasyonu

BALIKESİR HABERLERİ  | 21.12.2020 09:37 | Son Güncelleme

Balıkesir’de polis ekipleri il genelinde yaptıkları 7 ayrı çalışmada 9 uyuşturucu şüphelisini yakaladı.

Balıkesir’de polis ekipleri il genelinde yaptıkları 7 ayrı çalışmada 9 uyuşturucu şüphelisini yakaladı. Polis ekipleri operasyonlar sırasında çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirdi.
Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğünce uyuşturucu madde ticareti ve kullanımını önlemeye yönelik yapılan 7 çalışmada, 9 şahıs yakalandı. Adli makamlara mahkemeye sevkedilen 2 kişi adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.
Polis ekipleri 7 ayrı çalışmada, 9 uyuşturucu şüphelisini yakaladı. Polis ekiplerinin operasyon sırasında yaptığı aramalarda; 1,25 gram metamfetamin, 495 adet sentetik ecza hap ve 7,53 gram esrar ele geçirdi.

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Tek tek kontrol edip öyle alıyorlar!Tek tek kontrol edip öyle alıyorlar!
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