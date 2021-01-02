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Balıkesir’de uyuşturucu operasyonu 3 tutuklama

BALIKESİR HABERLERİ  | 02.01.2021 16:54 | Son Güncelleme

Balıkesir’de uyuşturucu taciri 4 kişiden 3’ü tutuklandı.Balıkesir İl Jandarma Komutanlığınca, uyuşturucu imalatı ve ticareti yapan kişilere karşı operasyon düzenledi.

Balıkesir’de uyuşturucu operasyonu 3 tutuklama

Balıkesir’de uyuşturucu taciri 4 kişiden 3’ü tutuklandı.
Balıkesir İl Jandarma Komutanlığınca, uyuşturucu imalatı ve ticareti yapan kişilere karşı operasyon düzenledi. M.R.D., U.G, U.T. ve C.K. isimli kişilerin üzerinde ve ikametlerinde yapılan aramada; 6 bin 843 adet sentetik uyuşturucu hap, 2 adet tabanca, 2 şarjör ile 384 tabanca fişeği, 3 adet av tüfeği ile 3 adet kartuş, 4 adet cep telefonu ve 9 bin 850 lira ele geçirildi.
Adli makamlara sevk edilen şüphelilerden U.T. isimli şahıs ifadesinin alınmasına müteakip serbest bırakılırken, M.R.D., U.G. ve C.K. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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