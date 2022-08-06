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Balıkesir'de uyuşturucu ticaretinden 2 şüpheli tutuklandı

06.08.2022 01:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Balıkesir'de uyuşturucu ticaretinden 2 şüpheli tutuklandı

Balıkesir'de uyuşturucu ticaretinden 2 şüpheli tutuklandı

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, uyuşturucu madde ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan biri kadın 2 şüpheli cezaevine gönderildi.

Ayvalık İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İzmir'den ilçeye gelen ve kendilerini nişanlı olarak tanıtan K.F. ve H.S'nin uyuşturucu madde ticareti yaptığı yönünde ihbar aldı.

Yakalanan K.F. ve H.S'nin üzerinde yapılan aramalarda binden fazla uyuşturucu hap, bir miktar skunk maddesi ve uyuşturucu satışından elde edildiği belirlenen 25 bin lira ele geçirildi.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Balıkesir'de uyuşturucu ticaretinden 2 şüpheli tutuklandı

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