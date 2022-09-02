Balıkesir'deki FETÖ soruşturmasında aranan şüpheli yakalandı

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'de Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında yakalama kararı bulunan şüpheli, İzmir'de gözaltına alınmasının ardından tutuklandı.

Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada kentte FETÖ'nün sözde "il imamı yardımcısı" olduğu ve ByLock kullandığı tespit edilen S.E. hakkında yakalama kararı verildi.

Şüphelinin İzmir'de olduğunu belirleyen Balıkesir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, operasyon düzenledi.

Gözaltına alınan S.E, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.



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