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Balıkesir'deki Karapürçek Deresi'ne tarım ilacı karıştığı tespit edildi

31.08.2022 09:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Balıkesir'deki Karapürçek Deresi'ne tarım ilacı karıştığı tespit edildi

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Susurluk ilçesinde bulunan Karapürçek Deresi'ne tarım ilacı karıştığı tespit edildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, ilçedeki Karapürçek Deresi'ne tarım ilacının karıştığı ve kırmızı renkli bir kirlilik oluşturduğunun belirlendiği bildirildi.

Konuyla ilgili Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünce yaptırım sürecinin başlatıldığı belirtilen açıklamada, "Söz konusu ilacın canlılar ve çevre sağlığı yönünden zehirli etki oluşturması muhtemel olduğundan ikinci bir duyuruya kadar dereye girilmemesi, hayvan sulaması yapılmaması ve sulama amaçlı kullanılmaması gerekmektedir." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, konunun Valilik tarafından da yakından takip edildiği vurgulandı.

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Balıkesir Karapürçek Susurluk tarım ilacı

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